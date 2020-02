St. Galler Regierungsrat-Kandidaten neben der Kreuzlinger Klosterkirche Kein Putschversuch, sondern dumm gelaufen: Die falsch platzierte Wahlwerbung wird überklebt. Martina Eggenberger Lenz 28.02.2020, 04.15 Uhr

Das Plakat der beiden St.Galler FDP-Kandidaten beim Bärenplatz. (Bild: PD/Peter Mesmer)

Marc Mächler und Beat Tinner wollen in den Regierungsrat. Noch nie von diesen Kandidaten gehört? Kein Wunder. Die beiden Herren sind St.Galler. Sie machen im Thurgau niemandem einen Sitz streitig, auch wenn sie hier neben der Kirche St.Ulrich von der riesigen Plakatwand lachen. Offenbar wurde die Wahlwerbung der FDP St.Gallen gleich an mehreren Orten in Kreuzlingen platziert. Im Nachbarkanton wird bekanntlich am 8. März gewählt, eine Woche vor dem Superwahltag im Thurgau.