«Sprache soll lebendig sein»: Renate Bruggmann aus Kradolf unterrichtete 33 Jahre Deutsch als Fremdsprache

Renate Bruggmann wurde am 4. September 1956 in Schaffhausen geboren. Seit 1989 wohnt sie mit Ehemann Guido in Kradolf. Ihr politisches Engagement machte die Sozialdemokratin über die Gemeindegrenzen hinaus zu einer bekannten Persönlichkeit. Von 1999 bis 2014 war Renate Bruggmann Gemeinderätin in Kradolf-Schönenberg, und von 2000 bis 2015 gehörte sie dem Grossen Rat des Kantons Thurgau an, den sie 2006/07 auch präsidierte. Von 1987 bis Juni 2020 unterrichtete Renate Bruggmann am Weiterbildungszentrum der Schule für Wirtschaft in Weinfelden. (st)