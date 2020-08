Sportschützin aus Mauren dominiert am Ostschweizer Junioren-Finale Seraina Hitz hat am Sonntag in Goldach sowohl den Dreistellungswettkampf als auch den Liegendmatch für sich entschieden. 11.08.2020, 16.45 Uhr

Sarina Hitz mit einem ihrer Gewehre bei sich Zuhause im Garten in Mauren. Bild: Mario Testa

(Mauren, 17. Oktober 2019)

Sarina Hitz mit ihren beiden Goldmedaillen. Bild: PD

(red) Sarina Hitz war am Sonntag das Mass aller Dinge. Die Sportschützin aus Mauren gewann am Ostschweizer Junioren-Einzelmeisterschaftsfinal mit dem Gewehr über 50 Meter in Goldach gleich zweimal.