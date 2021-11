Sportlerehrung «Wir haben mit euch gefiebert, gelitten und gefeiert»: Die besten Thurgauer Sportlerinnen und Sportler werden vom Kanton geehrt In Weinfelden kommen zahlreiche Sportlerinnen und Sportler zusammen, die in den vergangenen zwei Jahren den Thurgau an diversen Grossanlässen erfolgreich vertreten haben. Die Laudatio hält Regierungsrätin Monika Knill. Monika Wick 29.11.2021, 10.43 Uhr

Geballtes Potenzial auf der Bühne: Die Thurgauer Sportlerinnen und Sportler sorgten in den vergangenen zwei Jahren für manchen Erfolg. Mario Gaccioli

«Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt», singt Felix Heller. Dieses Lied, das aus der Feder des deutschen Künstlers Andreas Bourani stammt, diente schon oft zur Untermalung von sportlichen Grossanlässen und Siegesfeiern. «Auf uns» passt auch perfekt ins Programm der Sportehrung, zu der das Sportamt des Kantons Thurgau am vergangenen Freitag eingeladen hat. Hier werden nämlich 130 Thurgauer Athletinnen und Athleten ausgezeichnet, die 2020 und 2021 in 31 verschiedenen Sportarten an Europa- und Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen teilgenommen haben. Zusätzlich werden die Thurgauer Schwinger geehrt, die ebenfalls auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken können. Einige Sportlerinnen und Sportler, die sich zur Feier im Saal des Thurgauerhofs versammelt haben, kann man anhand ihres Tenues sofort einer sofort ihrer Sportart zuordnen, andere sind in zivil erschienen. Was alle vereint, ist die Maske, die sie aufgrund der aktuellen Coronasituation zusätzlich zur 3G-Regel tragen müssen.

Monika Knill streicht in der Festansprache die grossartigen Erfolge heraus. Mario Gaccioli

Grossartige Leistungen in schwierigen Zeiten

«Es ist für mich ein emotionaler und ergreifender Moment, die grosse Thurgauer Sportfamilie hier versammelt zu sehen», sagt Monika Knill, die die Festansprache hält. Weiter zollt die Regierungsratspräsidentin den Athletinnen und Athleten ihren Respekt, dass sie in Zeiten von Corona und den damit einhergehenden, erschwerten Bedingungen die Balance zwischen Gewissen und Ungewissem gemeistert haben. «Wir haben mit euch gefiebert, gelitten und gefeiert», sagt Knill, die von ihren Ratskollegen Carmen Haag und Walter Schönholzer begleitet wurde. Knill führt aus, dass die Athleten an Europa- und Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen insgesamt 69 Medaillen errungen haben. Zudem erfährt das Publikum, dass sich unter den Sportlern elf Europa- und zwei Weltmeister sowie fünf Olympiasieger befinden. «Hier freuen wir uns ausnahmsweise über die hohen Zahlen», fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu.

Das Publikum im Thurgauerhof Weinfelden. Mario Gaccioli

35-jähriger Marcel Hug erst in der Mitte seiner Karriere

Im Anschluss geht Martin Leemann, Chef des Sportamts, dazu über, die Sportler gruppenweise auf die Bühne zu bitten. Begleitet wird der Wechsel jeweils von rhythmischem Klatschen und Jubelrufen. In der Fragerunde fällt auf, dass die Athleten nicht nur über sportliches Talent, sondern auch über Humor verfügen. So vermutet Rollstuhlsportler Marcel Hug, dass er sich mit seinen 35 Lebensjahren etwa in der Mitte seiner Karriere befindet und Spitzenschwinger Domenic Schneider beantwortet die Frage, was ihn aktuell an einem Festsieg hindert, schmunzelnd: «Sämi Giger!». Sämi Giger verrät, dass Kinder seine grössten Fans sind. «Dicht gefolgt von Frauen mittleren Alters», sagt er. In einer Gruppe treffen mit Naemi Brändle (Kanu) und Heidi Diethelm-Gerber (Schiessen) die jüngste und die älteste Olympiateilnehmerin aufeinander. Während Brändle am Anfang ihrer Karriere steht, hat Diethelm-Gerber vor wenigen Tagen ihren letzten Wettkampf bestritten. Sie bleibt dem Schiesssport erhalten und trainiert das Nationalteam.

Auf das geplante, abschliessende Apero wird aus aktuellem Anlass verzichtet. Dieses können die Sportlerinnen und Sportler in einer Papiertüte mitnehmen und in privatem Rahmen geniessen.