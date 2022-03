Sporterfolge HC Thurgau, Volley Amriswil und Floorball Thurgau: Der Thurgauer Teamsport steht gleich dreifach im nationalen Schaufenster Der Thurgauer Sport betritt heute, morgen und am Montag die ganz grosse Arena. Vom HC Thurgau, von Volley Amriswil und von Floorball Thurgau werden nicht alltägliche Erfolge angestrebt: Den Playoff-Final, den Cupsieg und den Aufstieg in die NLA. Matthias Hafen 26.03.2022, 05.20 Uhr

Vorhang auf für die Grössen des Thurgauer Teamsports! Der HC Thurgau, Volley Amriswil und Floorball Thurgau streben Ziele an, die nicht alltäglich sind. Den Aufstieg haben die NLB-Unihockeyaner von Floorball Thurgau zwar schon länger vor Augen. So nah wie in diesem Jahr sind sie ihm aber noch nicht gekommen. Eine Best-of-seven-Serie müssen die Ostschweizer noch zu ihren Gunsten entscheiden, dann findet ihre Zukunft in der NLA statt. Und die Thurgauer können am Samstag um 17.00 Uhr in der Weinfelder Paul-Reinhart-Halle mit breiter Brust gegen den oberklassigen UHC Thun antreten. Spiel zwei findet tags darauf ebenfalls um 17.00 Uhr in Thun statt.

Trainer Jukka Ruotsalainen und sein Team haben eine äusserst erfolgreiche Saison in den Beinen, in der sie nicht nur NLB-Meister geworden sind. Sie haben nach lediglich vier Niederlagen in der Qualifikation diesmal auch alle Playoff-Obstakel aus dem Weg geräumt, sechsmal gewonnen und nur einmal verloren. Eigentlich tritt Floorball Thurgau bereits auf wie ein NLA-Klub. Und das dürfte den Thunern noch mehr zu denken geben. Die Berner Oberländer haben zwar den NLA-Rhythmus in den Beinen, haben in ihren Köpfen aber 23 Niederlagen aus 27 Meisterschaftsspielen zu verarbeiten. Das macht die Auf-/Abstiegsserie zwischen Thurgau und Thun so spannend.

Volley Amriswil will den Pokal nach 2019 zurück

Am Samstag schon einen Pokal in die Höhe stemmen könnten die NLA-Männer von Volley Amriswil. Sie bestreiten um 13.30 Uhr in der Winterthurer Win4-Arena den Schweizer Cupfinal gegen Ligakonkurrent Schönenwerd und hoffen erstmals seit 2019 wieder auf diesen Titelgewinn. Unterstützt werden sie von zahlreichen Fans aus dem Oberthurgau, die mit dem Car ans Spiel reisen. Die Favoritenrolle ist Volley Amriswil sicher. Nicht nur hat der Qualifikationssieger in dieser Saison Schönenwerd schon dreimal deutlich besiegt. Das Kollektiv um Trainer Juan Manuel Serramalera gilt als eine der stärksten Amriswiler Equipen überhaupt. Die Solothurner haben einzig den Vorteil, dass sie nach dem knappen Playoff-Halbfinal-Aus gegen Chênois nicht mehr auf zwei Hochzeiten tanzen und sich ganz auf den Cupfinal konzentrieren können. Allerdings dürfte bei Schönenwerd das Trauma vom vergangenen Jahr tief sitzen, als es im Cupfinal gegen Jona eine 2:0-Satzführung noch verspielte.

HC Thurgau kann Kloten den Aufstieg vermiesen

Am Montag um 19.45 Uhr steigt schliesslich der HC Thurgau in den Playoff-Halbfinal gegen den EHC Kloten. Die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler hat in der Best-of-seven-Serie gegen den Qualifikationssieger die Chance, sich für den Final der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga zu qualifizieren – und so dem haushohen Favoriten Kloten den Aufstieg zu vermiesen. Stürmer Fabio Hollenstein spricht in einer Videobotschaft des HCT vom «Wunschgegner Kloten». Und Teamkollege Kevin Kühni sagt: «Kloten ist sicher ein harter Brocken, aber nicht unschlagbar.» Für Thurgaus Verteidiger Marco Forrer ist derweil klar: «Kloten hat in der Qualifikation schon genug gewonnen, jetzt gewinnen wir.»

Diese Unerschrockenheit, dieses Selbstbewusstsein ist es, was der Thurgauer Teamsport zum Erfolg braucht. Besonders in diesen Tagen, in denen er gleich auf drei Bühnen im nationalen Fokus steht.