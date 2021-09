Sport Das gab es noch nie: Die Thurgauer Brüder Scherrer triumphieren an der Weltmeisterschaft im Pony-Gespannfahren Cédric Scherrer aus Lommis und Yannik Scherrer aus Weinfelden haben an den Weltmeisterschaften in Frankreich hervorragend abgeschnitten. Sie werden Welt- und Vizeweltmeister. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 24.09.2021, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weltmeister Crédric und Vizeweltmeister Yannik Scherrer präsentieren ihre Medaillen zwischen den Ponys Trouble und Prinz. Bild: Mario Testa

«Die Tiere müssen bereit sein, für dich zu kämpfen, sonst sind solche Leistungen nicht möglich», sagt Yannik Scherrer. Mit fünf seiner Ponys startete er am 14. bis 19. September in Le Pin au Haras in Frankreich an den Weltmeisterschaften des Pony-Gespannfahrens. Er erreichte den Titel des Vizeweltmeisters mit seinem Vierspänner, sein Bruder Cédric Scherrer wurde gar Weltmeister mit dem Einspänner.

Mit diesem Sieg feiert er Premiere, einen Schweizer Weltmeister im Pony Einspänner gab es noch nie. Auch Cédric Scherrer schreibt mit seiner Silbermedaille im Pony-Vierspänner sowie die gesamte Schweizer Delegation mit Silber in der Teamwertung Geschichte.

Eine Teamleistung

«Es ist uns nur möglich, diesen Sport auszuführen und an Turniere zugehen, weil wir so tolle und unterstützende Menschen um uns herum haben», sagt Cédric Scherrer. Die beiden Brüder betonen, nicht nur sie und die Ponys seien für den Erfolg verantwortlich, sondern ihr gesamtes Team, bestehend aus Beifahrern, Köchin und zahlreichen weiteren Unterstützenden.

Das Fahrteam von Yannik Scherrer bestand aus vier Ponys, plus einem Ersatz, und den Beifahrerinnen Sara Anina Hasler, Sandra Klausner und Kim Wissmann. Beim Vierspänner waren jeweils zwei Beifahrerinnen dabei. Bei dem Einspänner musste dasselbe Pony alle Disziplinen bestreiten, so kämpften Pony Calypso und Nadine Scherrer im Fahrteam Cédric Scherrer.

Fahrsport Kurz erklärt Beim Gespannfahren werden ein, zwei oder vier Ponys oder Pferde vor einen Wagen gespannt. Das Team muss in drei Disziplinen teilnehmen, um den Sieg durch die Kombinierte Wertung zu erreichen. Dressur wird nach Genauigkeit und Reinheit beurteilt, während bei den weiteren die Zeit ein wichtiger Faktor ist. Der Marathon (Geländefahren) besteht aus verschiedenen Teilstrecken von 15 bis 18 Kilometern. Beim Hindernisfahren oder Kegelfahren müssen Kegelpaare durchfahren werden, ohne die darauf liegenden Bälle abzuwerfen. Die Beifahrer, pro zwei Tiere einer, haben die Aufgabe, die Kutsche in den Kurven zu stabilisieren sowie Weg und Zeit im Auge zu behalten.

Yannik Scherrer sagt: «Wir sind über mehrere Tage im Gelände herumgewandert, um die besten Routen zu finden. Wenn man dann zurück zum Wagen kam und es hiess, das Essen sei fertig, ist es eine wahnsinnige Erleichterung.» Die Unterstützung sei nicht nur bei Turnieren wertvoll, sondern auch dazwischen, sagt sein Bruder: «Wir stehen jeden Tag nach der Arbeit bis zehn Uhr oder später im Stall, kümmern uns um die Pferde und trainieren. Das können wir nicht allein schaffen.» In den Sport kamen die Brüder durch ihren Vater. Cédric Scherrer sagt:

«Fasziniert hat uns die Leistung der Ponys, und wie viel Teamarbeit dahintersteckt. Wir haben enormes Glück, so ein gutes Umfeld zu haben.»

So wurde Yannik Scherrer in Weinfelden willkommen geheissen. Bild: Mario Testa

Unterstützung von allen Seiten

Die Brüder sind auch betreffend Infrastruktur umgeben von gutmütigen Menschen. Yannik Scherrer sagt: «Ich konnte meinen Stall für die sechs Ponys in Weinfelden dank der Firma Meyerhans beziehen, und um Dressur zu trainieren, sind wir auf den Platz des Reitvereins Ottenberg angewiesen.» Cédric Scherrer aus Lommis fand seinen Stall durch familiäre Beziehungen und hat neben seinem eigenen Pony zwei weitere, welche er bewegen darf.

«Auch in der Firma sind sie tolerant, wenn wir unsere Ferien an den Turniertagen haben müssen», sagt der Metallhändler Yannik Scherrer. Dasselbe gilt für Cédric Scherrer, welcher Teamleiter bei Stadler in der Inbetriebsetzung ist. Er sagt: «Wir müssen beide vollzeitig arbeiten, um den Sport zu finanzieren. Die Ausrüstung ist sehr teuer. Eine Kutsche kostet rund 18'000 Euro – und man braucht zwei plus Geschirre für die Ponys.» Sponsoren zu finden, sei schwierig.

Schon die Queen schaute ihm zu

«Gespannfahren ist in der Schweiz ein völliger Randsport», sagt Cédric Scherrer. Auch die Leistung der Ponys werde hier völlig unterschätzt. Dies, obwohl sie durch ihre Wendigkeit im Gespannfahren schneller seien als Pferde, was auch vom Fahrer schnellere Reaktionen erfordert. Trotzdem wird der Sport weltweit ausgeübt. So waren die Brüder bereits in Italien, Deutschland, Holland, Belgien, Slowenien, Ungarn und weiteren Ländern.

«Die Kulisse auf dem Nationalgestüt in Frankreich war einzigartig. Mein Höhepunkt war allerdings Winsor in England.»

So Yannik Scherrer. England kann als die Geburtsstätte des Gespannfahrens angesehen werden, dies vor allem dank des begeisterten Fahrers Prinz Phillip, welcher mit der Königin von England unter den Zuschauern an jenem Turnier war.

Nachwuchsförderung

«Es ist schwierig, dass Neue nachkommen. Besonders aus finanziellen und zeitlichen Gründen», sagt Cédric Scherrer, er engagiert sich für die Nachwuchsförderung. Auch Yannik Scherrer ist im Ostschweizer Kavallerieverein aktiv.

Yannik Scherrer sagt: «Es liegt uns am Herzen, dass die Jungen weitermachen.» Es sei allerdings eine Herausforderung, die Jugendliche für Dressur zu interessieren. Diese bevorzugen das rasante Kegelfahren und den nervenkitzelnden Marathon. «Bei uns war es nicht anders, aber Dressur gehört nun mal dazu und bildet die Basis für die anderen Disziplinen. Es ist schwieriger, als man ahnt», sagt Cédric Scherrer.

Erst mal Pause

Die nächste Weltmeisterschaft steht in zwei Jahren an, dazwischen läuft die Qualifikationsphase. «Wir sind Sportler und haben immer ein nächstes Ziel vor Augen. Wir werden unsere Titel verteidigen und uns verbessern», sagt Yannik Scherrer. Cédric Scherrer sagt, sie seien alle sehr zufrieden und stolz auf die Teamleistung.

Yannik Scherrer sagt: «Nach diesem Erfolg brauchen wir alle eine Pause. Die Ponys kommen nun auf die Weide und können einfach Tier sein.» Das Wohlergehen der Tiere steht für die beiden Brüder an oberster Stelle. Sie sind der Meinung, dass die Ponys nichts machen sollten, was sie nicht wollen.