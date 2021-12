Motocross: Marius Strauss wird Schweizermeister

Sport Seitenwagen-Motocross: Marius Strauss aus Salmsach holt zum fünften Mal den Titel Der 38-Jährige wird dieses Jahr zusammen mit Fahrer Fabian Hofmann erneut Schweizermeister und ist weiter erfolgshungrig. Elio Crestani Jetzt kommentieren 27.12.2021, 17.20 Uhr

Marius Strauss sorgt im Seitenwagen für das nötige Gleichgewicht. Bild: PD

Die goldenen Zeiten sind längst vorbei. In den 1970er- und 1980er-Jahren war die Schweiz eine Seitenwagen-Motocross-Hochburg und die Eidgenossen fuhren Weltmeistertitel en suite ein. Doch der Randsport ist nicht gänzlich von der Bildfläche verschwunden. Einer, der die Tradition weiter hochhält, ist der Salmsacher Marius Strauss, der schon seit vielen Jahren dabei ist. Nach dem Vizetitel im letzten Jahr gewann das Duo Fabian Hofmann / Marius Strauss dieses Jahr mit vier Siegen überlegen den Titel. Für Strauss ist es bereits der Fünfte als sogenannter Passagier.

Mit einem grossen Fest in der Garage mit angebautem Festzelt in Fehlwies feierte der Rennsportler den Erfolg. Dabei waren die Mechaniker, Helfer und Sponsor Roberto Di Nicola. Auch viele Fahrer, mit denen Strauss Rennen gefahren ist, gaben sich die Ehre.

Ein grosses Fest mit Freunden in der Garage zur Feier des Titelgewinns. Bild: Elio Crestani

Irgendwo in der Nachbarschaft dröhnte immer ein Motocross-Motor

Der heute 38-jährige Strauss ist mit Motocross gross geworden. Irgendwo in der Nachbarschaft ertönte abends und am Wochenende immer das Kreischen eines 2-Takt- oder das dumpfe Dröhnen eines 4-Takt- Motocross-Motors.

«Wötsch emol inne stoh?» Mit dieser Frage begann die Seitenwagen-Karriere von Marius Strauss als Passagier. Zuerst waren es kleine Runden im Schritttempo. Doch der Dreikäsehoch schaute den Grossen genau zu und verfeinerte fortan seine Technik. Auf die Frage, ob er nie selber habe fahren wollen, antwortet Marius einfach: «Das war gar nie ein Thema.»

Mit 14 Jahren das erste Mal am Start eines Rennens

Marius Strauss (links) und sein Fahrer Fabian Hofmann (rechts) mit Jakob Rutz (Mitte), der aus zwei Kurbelwellen Pokale gemacht hat. Bild: Elio Crestani

Richtig auf den Geschmack kam Strauss, als er erstmals das traditionsreiche Motocross-Rennen in Amriswil besuchen durfte. Als er die Seitenwagen an sich vorbeiflitzen sah, war es um ihn geschehen. Der kleine Bub stand ganz aufgeregt hinter den Seilen und dachte sich:

«Das will ich auch machen, wenn ich gross bin.»

Mit Stephan Kugler aus Egnach startete Strauss bei seiner Rennpremiere als 14-Jähriger am SAM-Motocross des MSC Randen. Ein Jahr später stand er bereits an den Rennen zur Imba-Europameisterschaft im tschechischen Redhorst am Start.

Die Liste der Erfolge von Marius Strauss ist lang. Und sein Hunger ist noch nicht gestillt. In der nächsten Saison 2022 möchte er mit Fabian Hofmann den Titel verteidigen und einige internationale Rennen bestreiten.

