Kritik an Kreuzlinger Schule wegen WWF-Sponsorenlauf

Sponsorenlauf Kinder sammeln Spenden für den Panda: Kritik am WWF-Lauf der Kreuzlinger Schulklassen Ihr Kind fühle sich unter Druck gesetzt, weil es Lauf-Sponsoren bringen soll, klagt eine Mutter. Schule und Umweltorganisation beruhigen: Die Teilnahme an der Spendenaktion sei völlig freiwillig und eine gute Sache. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 22.09.2021, 05.30 Uhr

Bild von einem älteren WWF-Lauf in Sirnach. Bild: Mario Testa

Am Mittwoch ist es wieder so weit. Etwa 300 Kinder werden gemeinsam mit dem Pandabären – dem Plüsch-Maskottchen des WWF – bei der Bodenseearena ihre Runden laufen. Bei diesem Anlass nehmen vorwiegend Primarschüler aus der Region Kreuzlingen teil und sie wurden als ganze Klassen von ihren Lehrpersonen angemeldet, erklärt Sabine Göltenboth vom Regionalbüro Ostschweiz der Umweltschutzorganisation. Neben der Freude an der Bewegung spielt aber die Spendengenerierung eine wichtige Rolle bei dem Anlass. Die Schüler sollten vorgängig Sponsoren suchen, die nach dem Lauf für die von ihnen zurückgelegten Kilometer einen gewissen Betrag spenden. Heuer fliessen diese Einnahmen in Wildbienen- und Biodiversitätsprojekte, sagt Sabine Göltenboth.

Es entsteht ein ungutes Wetteifern

Eine Mutter, die anonym an unsere Zeitung gelangt, übt nun Kritik an diesem Ablauf. Sie schildert, wie sich ihr Kind unter Druck gesetzt fühlt, damit es nicht eine leere Sponsorenliste abgeben muss. Die wiederholten Motivationsversuche der Lehrperson kamen dann auch bei ihnen als Eltern schlecht an, wie die Frau beschreibt. Sie glaubt, es entstehe dabei ein ungutes Wetteifern von Schülern und Lehrpersonen um möglichst hohe Spendensummen, von welchem letztlich der WWF profitiere. Weil die Mutter, aus Rücksicht auf ihr Kind, wie sie erklärt, keine konkreten Angaben macht, lässt sich der Fall nicht nachvollziehen.

Anonyme Kritik ist wenig konstruktiv

Die Kreuzlinger Schulpräsidentin Seraina Perini bittet bei Problemen immer vorab das Gespräch mit den Lehrpersonen oder der Schulleitung zu suchen. Anonyme Schreiben finde sie wenig konstruktiv. Aber:

Seraina Perini, Schulpräsidentin Kreuzlingen. Bild: Inka Grabowsky

«Es ist selbstverständlich nicht die Absicht, dass bei solchen Aktionen Druck auf die Kinder ausgeübt wird.»

Und sie gehe auch davon aus, dass dies die Lehrpersonen ebenso sehen, entsprechend handhaben und das Erlebnis im Vordergrund stehe.

Der Schelte verwehrt sich auch der WWF als Veranstalter des Laufes. Die Teilnahme und auch die Sponsorensuche seien absolut freiwillig, betont Sabine Göltenboth. «Es ist nicht in unserem Sinne, dass die Kinder unter Druck gesetzt werden und wir haben das auch noch nie so erlebt.» Der Lauf solle natürlich ein positives Erlebnis darstellen für die Schüler.

«Sie dürfen selbstverständlich auch mitrennen, ohne dabei Geld zu sammeln.»

Darauf weise man auch immer wieder hin. Man sei diesbezüglich sehr offen, betont die WWF-Mitarbeiterin, genau um solchen Vorwürfen entgegenzuwirken. Die Umweltschutzorganisation mache mit dem Lauf ein Bildungs- und Bewegungsangebot. Die teilnehmenden Klassen hätten denn auch als Belohnung einen Schulbesuch einer WWF-Expertin zu Gute und nach dem Lauf erhalte jedes Kind eine Urkunde.

Die Schule als Zudiener

Die Mutter hinterfragt die Teilnahme von Schulklassen an Spendenaktionen während der normalen Schulzeit auch ganz allgemein. Die Sache mit der Freiwilligkeit sei einfach schwierig, schreibt sie. Und sie sehe dabei die Rolle der Schule als Zudiener einer professionellen Marketing-Organisation sehr kritisch.

Die Frage, ob die Teilnahme einiger Klassen am WWF-Lauf während der Schulzeit angebracht sei, könne man sich natürlich stellen, sagt Schulpräsidentin Seraina Perini.

«Aber ich finde, die Aktion steht absolut in einem guten Verhältnis und lässt sich auch gut in den Unterricht einpassen.»

Sowohl als Sport, wie auch als thematische Auseinandersetzung mit dem Thema Umwelt und Artenvielfalt. Beide seien notabene auch im Lehrplan 21 vorgesehen.