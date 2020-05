Spitex im Ausnahmezustand: Sie pflegen weiter trotz hohen Risikos Die Pflegefachleute der RehaEx Güttingen betreuen auch Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Das stellt die 20 Mitarbeitenden vor grosse Herausforderungen. Hana Mauder Wick 14.05.2020, 16.50 Uhr

Angelina Horber pflegt eine Patientin, die nicht an Covid-19 erkrankt ist. Trotzdem sind ihre Schutzmassnahmen hoch. (Bild: Hana Mauder Wick)

Sie bringt Zuversicht in den Raum: Angelina Horber wechselt mit der Patientin ein paar auflockernde Sätze. Die Situation spricht für sich: Hier herrscht tiefes Vertrauen. «Was die Leute der Spitex jeden Tag für uns leisten… Das können sich viele gar nicht vorstellen», meint die betreute Seniorin und nimmt die Hand ihrer Pflegerin. Eine kleine Geste, die mehr sagt als grosse Worte.

Angelina Horber ist Leiterin und Gründerin des Vereins RehaEx mit Sitz in Güttingen. Das Team betreut nicht nur, aber auch positiv auf Covid-19 getestete Personen in deren Zuhause, sagt Horber.

Angelina Horber, Gründerin und Leiterin RehaEx Güttingen. (Bild: Hana Mauder Wick)

«Der Umgang mit infektiösen Patienten ist für uns nichts Neues. Seien es multiresistente Keime oder eine schlichte Grippe.»

20 Pflegefachpersonen stehen für den Verein in der Region rund um die Uhr in den Bereichen Rehabilitation, Heimpflege und Palliative-Care im Einsatz. Sie werden beauftragt, wenn ein Patient nach Hause darf, aber weiterhin Unterstützung benötigt. Zum Beispiel bei der Körperpflege oder bei medizinischen Belangen wie Infusionen, Spritzen oder Verbänden. «Wir rechnen jetzt mit einem Anstieg von Patienten», sagt Angelina Horber. «Weil viele aufgeschobene Behandlungen und Operationen nun ausgeführt werden können.»

Zwei Teams mit unterschiedlichen Aufträgen

Um die aktuelle Situation zu meistern, musste Horber reagiert. «Wir sind in ein rotes und ein blaues Team unterteilt», sagt sie. Das Team rot betreut Corona-Patienten. Das andere konzentriert sich auf nicht infektiöse Pflegebedürftige.

Die Pandemie traf die Spitex-Leiterin nicht unerwartet. Die Vorräte an Desinfektionsmitteln, Schutzmasken, Handschuhen und Schürzen sind am Standort an der Sommeristrasse in Güttingen gut gefüllt. «Aber von einem Tag auf den anderen standen wir vor der Aufgabe, nicht nur unsere Patienten, sondern auch uns selbst zu schützen», sagt Horber.

«Das Bundesamt für Gesundheit beschränkt sich in diesem Bereich auf allgemeine Hinweise, Weisungen und Regeln, die wenig Relevanz für Spitexdienste haben.»

Die Pflegefachleute sind buchstäblich «hautnah» an ihren Patienten dran. Da sitzt schon mal die Angst im Nacken.

Privatsphäre ist Erkrankten sehr wichtig

Der Einsatz der Pflegenden lässt sich auch nicht nach einem klaren Schema abarbeiten. Vor Ort sieht die Situation oft anders auf als auf dem Papier. Zum Beispiel, wenn der Corona-Patient in einem Mehrfamilienhaus wohnt.

«Wir ziehen dann zum Schutz der Privatsphäre die Schutzkleidung erst im Flur der Wohnung an.»

Pflege im Minutentakt und mit Blick auf die Uhr gestaltet sich schwierig: Eine Teilkörperpflege ist mit 20 Minuten veranschlagt und wird von der Krankenkasse vergütet. Für die Blutdruck- und Pulsmessung bleiben sieben Minuten. «Das lässt sich kaum einhalten», stellt Angelina Horber klar.

Abseits der deklarierten Leistungen müsse Zeit für das Gespräch bleiben. Zeit, um Ängste anzuhören und abzubauen. Zwischendurch auch mal tief in der Nacht. Den Betreuten leiden unter Einsamkeit und dem Verlust von Ritualen: Wenn sogar der Gang zum Briefkasten wegfällt und die eigene Familie sich nicht mehr zu Besuch traut, sind die Spitex-Mitarbeiter oft die einzigen Ansprechpersonen.

Faszination Mensch

«Für einen solchen Beruf braucht es Herzblut», sagt Angelina Horber. Die ehemalige Bäuerin hat ihre Ausbildung mit 38 Jahren angefangen, sie ist fasziniert von der Anatomie.

«Ich finde den menschlichen Körper in seinen Funktionen so wunderbar logisch.»

Nach einigen Jahren freiberuflicher Tätigkeit gründete Horber im Jahr 2006 den Verein RehaEx. Die Angestellten des Non-Profit-Unternehmens arbeiten im Stundenlohn.

«Wir verfügen im Gegensatz zu einem Spital nicht über eine Hygiene-Abteilung oder Ethik-Kommission», meint sie.

«Mein Wunsch wäre eine Plattform für das ganze Gesundheitswesen.»

Das sagt Angelina Horber mit Blick in die Zukunft. «Es bräuchte ein Forum, in dem wir uns flexibel und unkompliziert austauschen könnten.»