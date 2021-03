SPATENSTICH Wohnen mit Blick auf den Seerhein: Für 20 Millionen Franken entstehen in Tägerwilen drei Mehrfamilienhäuser – die Nachfrage ist gross Das Baukonsortium Hertler AG realisiert bis Ende des nächsten Jahres 16 Eigentums- und 8 Mietwohnungen. Erste sind bereits alle reserviert, für Letztere gibt es reges Interesse. Urs Brüschweiler 18.03.2021, 16.30 Uhr

Bruno Felber, Rolf Frei und Jan Larsson (Bauherrschaft), Jo Schlaich (Bauleiter), Bruno Felber jun. (Architekt), Aaron Ulmann (Verkauf), Joe del Console (Immobilienbewirtschafter) und Maria Larsson im Bagger beim Spatenstich. (Bild: Urs Brüschweiler)

«SeeRheinPerle» hat die Bauherrschaft das Projekt getauft. Und in der Tat: Die 24 Wohnungen – alle entweder 4,5- oder 5,5-Zimmer – in drei Häusern bestechen durch eine unverbaute Aussicht auf das Gewässer. Hinter dem Baukonsortium Hertler AG, das am Donnerstag am Westend von Tägerwilen den Spatenstich feierte, stecken die High-Tech-Center AG von Jan Larsson, die Frei & Partner Unternehmensberatung AG von Rolf Frei und Bruno Felbers Felber Immobilien AG. Rund 20 Millionen Franken investiere man in dieses Projekt, verrät Rolf Frei.

Ab November 2022 sollen die Mietwohnungen bezugsbereit sein, ab Ende März 2023 können die Käufer in die Eigentumswohnungen zügeln. Für den Verkauf ist die Kreuzlinger Immokanzlei zuständig. Der läuft dem Vernehmen nach ausserordentlich gut: Die Eigentumswohnungen – sie liegen zwischen 870'000 Franken und 1,19 Millionen Franken – seien noch vor Baustart alle reserviert, für die Mieteinheiten gebe es ein reges Interesse.

Weinberg wird verschoben

Am Bauprojekt arbeiteten Unternehmen aus der Region. Ein kleiner Weinberg an diesem Standort musste für den Aushub bereits weichen. Bauherr Jan Larsson will seine Reben aber etwas weiter westlich wieder neu pflanzen.