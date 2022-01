Legislatur-Halbzeitbilanz der SP Kreuzlingen

SP Kreuzlingen Die Kreuzlinger Genossen wollen den «Schlussstein» nicht zu früh abschreiben Festwiese, Sportinfrastruktur, Kultur, Ökologie, Energie, Landpolitik, Verkehr und Lohngleichheit: Diese Themen beschäftigte die SP-Gewerkschaften und Juso-Gemeinderatsfraktion in der ersten Hälfte der Legislatur. Kurt Peter 21.01.2022, 12.11 Uhr

Mitglieder der SP-Fraktion im Gemeinderat und Stadtrat Markus Brüllmann. Bild: Kurt Peter

«Nach mehr als der Hälfte der Legislatur 2019 bis 2023 ist es Zeit, Bilanz zu ziehen, die Ziele zu überprüfen und sich an dem messen, was erreicht wird», sagte Charis Kuntzemüller-Dimitrakoudis anlässlich der Medienkonferenz am Mittwochabend. In dieser Zwischenbilanz nehmen mehrere Themen die Schwerpunkte ein, eines davon ist «Stadthaus/Tiefgarage/Festwiese». Andreas Hebeisen sprach von «vielen Verwirrungen, die absichtlich oder unabsichtlich gestiftet wurden». Nachdem sowohl das Projekt «Schlussstein» wie auch die Initiative «zur Freihaltung der Festwiese» angenommen worden seien, «ist es für unsere Fraktion zentral, dass der Stimmbürgerschaft die Möglichkeit eingeräumt wird, zwischen den beiden Projekten zu entscheiden». Die Fraktion stelle sich dezidiert gegen ein Vorgehen, mit dem bauliche Massnahmen auf der Festwiese vollzogen würden, welche die Realisierung des Projekts «Schlussstein» verunmöglichen würden, sagte der Gemeinderat.