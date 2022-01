Sondierbohrungen «Der kompakte Untergrund entschärft das Problem»: Lösungsmittel aus einer ehemaligen chemischen Reinigung belasten das Grundwasser im Kreuzlinger Zentrum weniger stark als befürchtet Ein unerfreuliches Thema findet einen erfreulichen Abschluss: Die Belastung durch Lösungsmittel im Bereich Löwenstrasse, Marktstrasse, Sonnenstrasse und Schützenstrasse ist nicht so hoch, dass Sanierungsmassnahmen durchgeführt werden müssen. Kurt Peter 28.01.2022, 18.10 Uhr

Luftaufnahme des betroffenen Gebietes: rechts unten die Löwenstrasse, wo sich die chemische Reinigung einst befand, am linken Bildrand das Einkaufszentrum Karussell. Bild: PD/Stadt Kreuzlingen

Der Informationsabend für die Liegenschaftsbesitzer im belasteten Bereich brachte für die Betroffenen gute Nachrichten. Stadtrat Ernst Zülle konnte am Mittwochabend bekannt geben:

Ernst Zülle

Stadtrat Departement Bau Bild: PD

«Die umfangreichen Untersuchungen haben ergeben, dass das Grundwasser nicht so hoch belastet ist, wie zunächst befürchtet.»

Die von 1951 bis 1975 bestehende City-Reinigung an der Löwenstrasse 2 und 4 habe Lösungsmittel eingesetzt, die durch den Betonboden durchgedrungen sei und sich weit verbreitet habe.

Matthias Manser von der Geotech AG, welche die Bodenuntersuchungen durchgeführt hatte, sprach von der höchsten Belastung durch Lösungsmittel an der Austrittsstelle, allerdings seien noch Spuren in bis zu 450 Meter in nordwestlicher Richtung bis zum Einkaufszentrum Karussell nachweisbar. Er erklärte:

«Aus der Belastung läuft sehr wenig über das Grundwasser ab.»

Aktuell könne davon ausgegangen werden, dass es keine weitere Ausdehnung gebe. Manser sprach von einem guten Schadstoffrückhalt im kompakten Untergrund. Das habe zur Folge, dass «die Auswirkungen auf das Grundwasser sehr viel geringer sind als erwartet». Das für die Liegenschaftsbesitzer erfreuliche Resultat:

«Nach Gesetz besteht kein Sanierungsbedarf.»

Allerdings werde das Areal weiter überprüft, zwei bis drei Grundwasserproben würden bis Juli entnommen. Danach erfolge der Abschluss der Detailuntersuchungen und für die weiteren zwei bis fünf Jahre werde das Gebiet weiter überwacht.

Eintrag in den Kataster

Folgen gibt es für die Liegenschaftsbesitzer aber doch, denn die belasteten Standorte werden im entsprechenden Kataster eingetragen. «Das ist aktuell nicht erfolgt, weil der Abschlussbericht noch ausstehend ist», erklärte Regula Baader vom kantonalen Amt für Umwelt. Der Eintrag in den Kataster belasteter Standorte werde im Grundbuch ersichtlich sein.

«Das heisst, dass bei Eingriffen in den betroffenen Parzellen eine Bewilligungspflicht besteht, ebenso bei Verkauf oder Teilung.»

Nicht betroffen sind die Eigentümer von den Kosten der Untersuchungen. Wer seine Liegenschaft vor dem Bekanntwerden der Belastung gekauft habe, sei von der Kostenbeteiligung ausgeschlossen. Diese Kosten, Ernst Zülle sprach von einer sechsstelligen Summe, teilen sich ein Grundstückbesitzer, Stadt und Kanton.

Minderwert bei den Liegenschaften

Matthias Manser gab auch Entwarnung für Bauinteressierte im Gebiet: «Bei einem Wohnungsbau mit nur einem Erdgeschoss ist nicht damit zu rechnen, dass belastetes Material teuer entsorgt werden muss. Die Schicht mit den Lösungsmitteln liegt sieben bis acht Meter Tiefe.» Ein gewisser Minderwert auf den betroffenen Grundstücken werde da sein, «aber dieser ist abschätzbar, weil die Belastungen bekannt sind».