Die Griesenberger Burgen wurden durch die Schlossranch ersetzt

SOMMERSERIE SCHLÖSSER UND BURGEN Griesenberg: Wie aus zwei zerstörten Burgen eine Schlossranch wurde Das Herrschaftsgebäude Griesenberg wurde 1771 errichtet, doch davor gab es schon Alt- und Neu-Griesenberg. Die Geschichte der Griesenberger Burgen füllt gut 870 Jahre und ist gezeichnet von Habsburgern und dem berüchtigten Vogt Gessler. Johanna Lichtensteiger 11.08.2021, 05.20 Uhr

Nachdem Neu-Griesenberg in sich zusammen stürzte, wurde das Herrschaftsgebäude erbaut. Bild: Andri Vöhringer

«Die meisten Menschen wissen nicht, dass Griesenberg existiert», sagt Ben Tanner, «geschweige, dass hier einmal eine Burg stand.» Doch er weiss sogar, wie es ist in einem Schloss zu wohnen, denn er lebt mit seiner Frau Regula im Herrschaftsgebäude Griesenberg. Zu finden ist der Weiler mit dem Schlösslein in der Gemeinde Amlikon-Bissegg nur über eine schmale Landstrasse. Das Herrenhaus wirkt umrahmt von Bäumen unscheinbar und verrät nichts von seiner langen Geschichte.

Diese startet 2,3 Kilometer weiter nordöstlich des heutigen Griesenbergs in der Gemeinde Amlikon-Bissegg. Dort siedelten um etwa 600 nach Christus eine Gruppe Alemannen, was dank gefundener Gräber belegbar ist. Diese Heiden werden von Gesandten des Klosters St. Gallen missioniert und zum Christentum bekehrt und durch die Abgabe des Zehnten, also der Abgabe von zehn Prozent aller gewonnenen Naturalien, werden die Dörfer der Gemeinde Amlikon-Bissegg um 800 erstmals dokumentarisch erwähnt.

Neu-Griesenberg ist auf einem Teller der Familie Tanner abgebildet. Bild: Andri Vöhringer

Die Freiherren von Bussnang wechseln zu Griesenberg

Die Herrschaft der Gemeinde Amlikon-Bissegg wird ab Mitte des zwölften Jahrhunderts den Freiherren von Bussnang zugeschrieben. Die Burg Alt-Griesenberg wird ungefähr am Anfang des 13. Jahrhundert errichtet. Etwa in der Mitte dieses Jahrhunderts wird der Bereich um die Burg selbstständig. Die Freiherren von Griesenberg kommen an die Macht.

Der Schlossherr Heinrich von Griesenberg unterstützt 1288 Abt Wilhelm von St. Gallen, den Onkel seiner Frau, bei einer kriegerischen Auseinandersetzung gegen den Habsburger König Rudolf. Heinrich überlebt seine dreijährige Gefangenschaft, seine Burg nicht. Sie wird 1289 von den Habsburgern zerstört.

Aus Alt- wird Neu-Griesenberg

Die Überbleibsel von Alt-Griesenberg sind heute als Ruine Altenburg bekannt. Ausser einigen Burgresten und dem Burghügel wurde der erste Stammsitz der Freiherren von Griesenberg vom Boden verschluckt.

Begraben wurde auch das Kriegsbeil zwischen den Habsburgern und den Freiherren von Griesenberg. Gemeinsam zogen sie in die Schlacht bei Morgarten 1315 und eine weitere Spur in den Geschichtsbüchern hinterlässt Heinrich von Griesenberg möglicherweise als Wilhelm Tells Gessler. Als Landvogt «Griesler» könnt er die Inspiration der Figur gewesen sein.

Einen neuen Start suchen die Herren von Griesenberg beidseitig des Griesenberger Tobels. Sie bauen eine Doppelburg, bekannt als Neu-Griesenberg.

Das Herrschaftsgebäude steht im Burggraben von Neu-Griesenberg. Bild: Andri Vöhringer

Ein regelrechtes Stehaufbürglein

Doch auch dieses Fundament ist nicht stabil. Nach dem Ende der Freiherren von Griesenberg, wird die Burg 1397 an den Konstanzer Bürger Konrad von Hoff verkauft. Bereits um 1406 wird die Burg von den Appenzellern zerstört. Er baute sie wieder auf, nur um dieses Spiel auf Grund der Eidgenossen 1444 zu wiederholen.

Der Besitzer wechselt einige Male, bis die Burg 1529 in die Hände des Konstanzer Bürgers Heinrich von Ulm gelangt. Während der Reformation versuchen die Herren von Ulm den Katholizismus in Amlikon-Bissegg zu erhalten, und der Pilgerweg nach Santiago de Compostela führt heute noch durch Leutmerken und Griesenberg.

Der Brunnen befindet sich neben dem Herrschaftsgebäude. Bild: Andri Vöhringer

Um 1619 wurde der Dorfbrunnen von Griesenberg gebaut. Angeblich aus einem einzigen Stein, sagt Regula Tanner.

Im Kellergewölbe unter dem Herrschaftsgebäude stehen alte Anhänger und Fässer. Bild: Andri Vöhringer

Das dritte Gebäude

Um Griesenberg von reformierten Händen fernzuhalten, kaufen die Luzerner 1759 die Herrschaft. Allerdings ist die Burg vernachlässigt und wurde vom Bach Griesen unterspült. Dadurch stürzt sie 1770 ein. Ein Jahr später steigt das Herrschaftsgebäude wie ein Phönix aus den Trümmern hervor.

In den Pranger wurden Verurteilte eingesperrt und der Öffentlichkeit vorgeführt. Er ist am Herrschaftsgebäude befestigt. Bild: Andri Vöhringer

Äusserlich ist das Gebäude heute kaum verändert. Elemente wie ein Pranger sind noch erhalten. Dazu sagt Regula Tanner:

«Hin und wieder kommen Spaziergänger und fragen nach der Trülli. Zuerst wussten wir nicht, was sie meinen. Jemand hat uns dann erklärt, dass hier Leute zur Strafe eingeschlossen wurden.»

Auch das Kellergewölbe ist noch erhalten. Heute werden darin Autos parkiert, aber Ben Tanner sagt: «Früher kamen sie mit Kutschen und brachten den Zehnt, er wurde hier gelagert. Und spätere Besitzer haben hier unten auch Theater gespielt.»

Bevor das Gebäude bei Tanners landet, kaufen 1795 die Gebrüder Schulthess aus Zürich die übriggebliebene Herrschaft. Die Besitzer wechselten fortlaufend und das Gebäude bleibt in Privatbesitz.

Die Leute von heute

Das Wohngebäude ist inzwischen renoviert und in drei Wohnungen aufgeteilt. Regula und Ben Tanner bewohnen den Teil mit altrosa Fensterrahmen. Sie sind auch die Besitzer der Schlossranch, wo sie Reitunterricht für Fortgeschrittene anbieten.

Regula und Ben Tanner mit ihrem Enkelkind vor dem Herrschaftsgebäude. Bild: Andri Vöhringer

Ihre Innenräume sind renoviert und erinnern ausser den hohen Zimmerdecken mit Stuckverzierungen und den Kachelöfen nicht mehr an eine Burg. Aber für Tanners und die Bewohner Griesenbergs wird das Herrschaftsgebäude noch lange das Schlösschen sein.