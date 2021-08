Sommerserie Schlösser und Burgen: Schloss Liebburg Lengwil

Sommerserie Schlösser und Burgen Wegen der Weite der Landschaft entschied sie sich für die Liebburg: Bruna Kolb lebt seit 50 Jahren im Schloss und sagt: «Man muss diszipliniert sein» Etwas versteckt befindet sich das historische Anwesen umgeben vom Lengwiler Wald. Abschotten will sich die Schlossherrin nicht. Sie lebt mit ihren Mietern unter einem Dach und sorgt sich darum, dass die Liebburg so schön bleibt, wie sie heute ist. Urs Brüschweiler 21.08.2021, 04.30 Uhr

Die Liebburg, ein zauberhaftes Anwesen, zwischen Feld und Wald. Bild: Andrea Stalder

«Das ist meine Liebe.» Bruna Kolb hält eine Fotografie in Händen. Sie zeigt die famose Aussicht vom Türmchen der Liebburg. Die elegante Dame des Schlosses lebt seit 50 Jahren hier auf dem Anwesen in Lengwil.

«Mein Mann wollte mir damals diese Weite bieten und gleichzeitig die Schönheit des Thurgaus.»

So erzählt sie, die aus Ostpreussen stammt und offene, freie Landschaften gewohnt war, die Geschichte, wie sie hierher gelangte. Ihr vor zehn Jahren verstorbener Gatte, der Druckerei-Unternehmer Heinrich Kolb, liess sie damals sogar aussuchen. Zur Wahl standen die Salmsacher Luxburg und die Lengwiler Liebburg. Die Weite der Umgebung sprach klar für die Liebburg.



Ein Schloss kann schnell verlottern

Als Kolbs 1970 hierherkamen, haben sie das Schloss im grossen Stil renoviert, erzählt Johannes Mock. Der Treuhänder ist seit vielen Jahren Verwalter und mittlerweile auch Mitbesitzer des stattlichen Anwesens. Er und Bruna Kolb haben sich heute die Aufgaben aufgeteilt. Die Schlossherrin betreut die Mieter der sieben Wohnungen in Haupt- und Nebengebäude. Johannes Mock kümmert sich um den Unterhalt der Liegenschaft.

«Es ist schön, ein Schloss zu haben, aber es ist ein Brocken Arbeit und natürlich sehr kostspielig», sagt Mock. «Und man muss immer dahinter sein, sonst verlottert es. Das geht wahnsinnig schnell.» Aktuelles Beispiel: Der grosse Karpfenteich im Schlossgarten verliert Wasser. Eine Lösung muss zügig gefunden werden, sonst wird es für die vielen Fische eng.

«Man hat immer Sorgen als Schlossbesitzer.»

Johannes Mock und Bruna Kolb im blauen Saal. Der einzige Raum im Schloss, in welchem ein Teil des historischen Mobiliars erhalten geblieben ist. Alles andere hätten frühere Besitzer zur Gant gebracht. Bild: Andrea Stalder

Es gibt hier keine Bediensteten

Auch Bruna Kolb, so sehr sie das Leben auf dem zauberhaften Anwesen geniesst, betont, dass es kein Zuckerschlecken ist. «Wir leben längst nicht mehr feudal.» Dieser Satz, der vor elf Jahren bereits einmal als Titel über einem Zeitungsartikel über ihr Leben im Schloss darstellte, stimme nach wie vor. «Man muss sehr diszipliniert sein», sagt sie. Nur schon das tägliche Lüften aller Räume nehme viel Zeit in Anspruch. Bruna Kolb wohnt auf drei Etagen, Bedienstete gibt es in der Liebburg nicht.

«Die Leute stellen sich das immer einfach vor, aber man muss auch viel Aufwand auf sich nehmen.»

Der Doktor sagt, man muss sich bewegen, dass man gesund bleibt, sagt die rüstige Schlossherrin, die jeden Tag einen Morgenschwumm im Pool geniesst.

«Mein Lieblingsplatz ist das Teehaus», sagt Bruna Kolb. Ein liebevoll gestaltetes Gartenhäuschen auf einer Insel im Entenweiher. Es steht im Schatten einer stattlichen, alten Eiche. Ihre Augen leuchten, wenn sie von den Wildtieren erzählt, die sie von hieraus beobachten kann.

Blick vom Pavillon im Park auf das Schloss Liebburg. Bild: Andrea Stalder

Manchen ist die Liebburg unbekannt

Die Liebburg liegt etwas abseits und auch leicht versteckt. Von Lengwil aus lässt sich beim Vorbeifahren lediglich das Dach erkennen. «Tatsächlich ist sie deshalb vielleicht nicht so bekannt wie andere Schlösser in der Region», sagt Johannes Mock. Eigentlich verirre sich ausser den Mietern und deren Besuchern kaum jemand hierher. Von einer Abschottung kann aber keine Rede sein. Nicht nur der Journalist wurde äusserst herzlich empfangen, auch sonst ist man auf Anfrage gerne bereit, das Anwesen Interessierten zu zeigen.

Die ursprüngliche Liebburg stand am Abhang

Eine Zukunftssorge ist die Oberlandstrasse, die einst unweit der Liebburg entlangführen soll. Kein Wunder also, sieht man in diesen Planungen eher Gefahr als Chance für das Schloss. Doch so ruhige und sichere Zeiten wie in den vergangenen 50 Jahren gab es für die Liebburg in der Geschichte sowieso selten.

Im Mittelalter stand eine Burg, unweit des heutigen Schloss-Standortes, 1376 ist sie erstmals dokumentiert in einer Chronik, die im Konstanzer Stadtarchiv liegt. Johannes Mock hat sie gelesen. Noch gemeinsam mit Heinrich Kolb arbeitete er die Geschichte der Liebburg in zäher Kleinarbeit auf. «Leider gibt es von der einstigen Burg kein einziges Bild.» Mock hegt aber noch eine leise Hoffnung, dass eines Tages doch noch ein alter Stich auftaucht.

«Es muss ein grosses und bekanntes Bauwerk gewesen sein, mit Palace, Rossställen und Burggraben.»

Fundamentreste am Rande des Liebburgtobels gibt es. Die exponierte Lage am Hang in Richtung Bottighofen sei wohl auch der Grund für den Untergang der ursprünglichen Burg am Ende des 18. Jahrhunderts gewesen, vermutet Mock. Das Erdbeben sei aber nur eine Legende, heisst es im Buch Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau. Die Ursache liege eher in der Vernachlässigung der Bausubstanz.

Ausgerichtet nach Konstanz

Auf jeden Fall erstellten die Nachkommen der einstigen Besitzer aus dem Material der alten Burg 1790 das heutige Patrizierhaus. Ausgerichtet ist es genau nach Konstanz, sagt Johannes Mock. Die für diese Zeiten eher ungewöhnliche Höhe des Gebäudes sei wohl der Aussicht geschuldet gewesen, die bei schönem Wetter bis in den Hegau reichte. Damals sah sich die Liebburg allerdings vorwiegend von Reben umgeben, nicht wie heute von Wald. Ein Zwiebeltürmchen krönte damals die Liebburg, die markanten Zinnen kamen erst etwa 100 Jahre später hinzu.

Dem Oberhofer Kirchturm nachempfunden

Johannes Mock zeigt eine Ansicht der Liebburg, die das Schloss vor schätzungsweise 100 Jahren zeigt. Zu sehen sind bereits die Zinnen, aber noch der alte Zwiebelturm und die Dachaufbaute. Bild: Andrea Stalder

Als Kolbs 1970 die Liebburg erwarben, war sie ziemlich heruntergekommen. «Es regnete hinein», sagt Johannes Mock. Aufwendig renovierten die neuen Eigentümer ihr Schloss. Die auf alten Bildern zu sehenden spektakulären Dachaufbauten seien nicht mehr zu retten gewesen. Das neue Türmchen mit der Uhr sei dem Turm der Kirche Oberhofen nachempfunden. «Auch wenn die Uhr nur zweimal am Tag richtig geht», bemerkt Johannes Mock und lacht.

Erst vor anderthalb Jahren kam das Kreuz auf dem Dach hinzu. «Wegen der historischen Korrektheit haben wir uns dazu entschieden.» Denn die Liebburg sei immer katholisch gewesen, notabene in einer protestantischen Gemeinde. Sogar eine Kapelle gab es hier einst. Was aber ebenfalls in den Bereich der Legenden gehöre, sei, dass die Liebburg einst die Sommerresidenz des Konstanzer Bischofs war.

Ständig sind Bruna Kolb und Johannes Mock bemüht, ihrer Verantwortung für das historische Baudenkmal gerecht zu werden. Oder wie es Bruna Kolb immer wieder beschreibt:

«Ich habe hier eine sehr schöne Zeit gehabt. Und ich muss auch dafür sorgen, dass die Liebburg schön bleibt.»