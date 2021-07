Sommerserie Schlösser und Burgen Sie fiel einem Racheakt zum Opfer: Wie die Burg Castell in Tägerwilen 1499 niedergebrannt wurde Die Tägerwiler Burg Castell aus dem 12. Jahrhundert war die grösste Anlage dieser Art im Bodenseegebiet. Im Schwabenkrieg haben sie die Eidgenossen zerstört. Das nahe gelegene Schloss Castell war ursprünglich nur ein Herrenhaus, wurde dank seines Schlossherrn aber zu etwas ganz Besonderem. Rahel Haag 29.07.2021, 05.00 Uhr

Das Schloss Castell und daneben der Westturm der Ruine Castell in Tägerwilen aus der Vogelperspektive. Bild: Andrea Stalder

«Guten Tag, gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Adrian August Gonzalvo Maximilian von Scherer.» Der Mann trägt einen dreiteiligen Anzug samt Fliege und Melone, dazu Halbschuhe und einen Spazierstock.

«Ich habe aus dem Schloss Castell erst ein Schloss gemacht. Davor war es lediglich ein Herrschaftshaus.»

Bruno Sutter als Schlossherr Adrian August Gonzalvo Maximilian von Scherer des Schlosses Castell in Tägerwilen. Bild: Andrea Stalder

Das war 1878. Gelebt hat Schlossherr von Scherer von 1848 bis 1901, begraben ist er auf dem Tägerwiler Friedhof. «Ich schlüpfe für Führungen gerne in diese Rolle», sagt der Mann im Anzug. Sein Name ist Bruno Sutter, pensionierter Lehrer und Mitglied des Vereins «Freunde der Ruine Castell».

Ein Turm im Osten, ein Turm im Westen

Unterhalb des Schlosses, das sich heute in Privatbesitz der Familie von Stockar befindet, erzählt Sutter, dass Maximilian von Scherer aus einer St.Galler Handels- und Bankiersfamilie stammte und «richtig, richtig, richtig reich» war. Er zeigt ein Bild, dass das Schloss noch vor seinem Umbau zeigt.

Das Bild zeigt das Schloss Castell vor 1878, als es noch ein Herrschaftshaus war. Bild: PD

Die Strukturen sind erhalten geblieben. So gab es zwei kleine Erker und im Osten auf dem Dach eine kleine Sternwarte, die sich von Scherers Grossvater hat einrichten lassen. Blickt man heute zum Gebäude empor, zeigt sich, dass aus den Erkern zwei Türmchen geworden sind. Weiter liess Maximilian von Scherer einen Westflügel mit Turm anbauen. Die Sternwarte seines Grossvaters liess er abreissen und ebenfalls durch ein Türmchen ersetzen.

Das Bild zeigt das Schloss Castell nach dem Umbau zwischen 1881 und 1889. Die Sternwarte im Osten ist einem kleinen Turm gewichen. Bild: PD

Dann erzählt Sutter folgende Anekdote: «Ganz stolz präsentierte von Scherer seinen Konstanzer Freunden sein neues Schloss. Die machten sich aber lustig und fragten ihn, ob der jetzt in einer Kirche wohne.» Der Grund: Von Konstanz aus betrachtet, sah Schloss Castell aus wie eine Kirche – mit dem Kirchenschiff und dem Kirchturm im Westen. Das habe von Scherer so nicht auf sich sitzen lassen wollen und habe deshalb den Turm im Osten vergrössern lassen.

Das Schloss Castell im Jahr 2018 mit dem deutlich grösseren Turm im Osten. Bild: PD

Doch der Schlossherr war noch immer nicht zufrieden. Für den Innenausbau wünschte er sich etwas ganz Besonderes. Sutter erzählt:

«Um sich inspirieren zu lassen, machte er mit seinem Architekten Otto Tafel eine Reise durch Europa.»

Im spanischen Granada sei er schliesslich fündig geworden. Als er die Stadtburg Alhambra gesehen habe, habe er sofort gewusst: «Das will ich auch.» Zurück in Tägerwilen liess er im Ostturm den Maurischen Saal verwirklichen.

Der Maurische Saal im Ostturm des Schlosses Castell in Tägerwilen. Bild: PD

Wenn man ganz genau hinsieht, entdeckt man, dass auf dem Dach des Turms zahlreiche emporkriechende Schnecken angebracht sind. Das bringt dem Ostturm auch den Namen Schneckenturm ein.

Auf dem Dach des Oststurms sind zahlreiche emporkriechende Schnecken angebracht. Bild: PD

Die Geschichte dahinter:

«Angeblich gingen von Scherer die Bauarbeiten zu langsam voran – in dieser Zeit hätten sogar die Schnecken den Turm erobern können, soll er gesagt haben.»

Sutter fügt hinzu: «Se non è vero, è ben trovato.» Zu Deutsch: «Wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden.»

Gebaut, abgebrochen und wieder aufgebaut

Ennet der Castellstrasse führt ein Weg zuerst hinab in eine Senke und dann hinauf zur Ruine Castell. Auf einer Fläche von 120 auf 30 Meter hat hier dereinst eine Burg gestanden. Erbaut wurde sie im 12. Jahrhundert. Sutter sagt:

«Es ist die grösste Burganlage im Bodenseegebiet aus dieser Zeit.»

Erbauen liess sie der Konstanzer Bischof Ulrich I. mit dem Gedanken, in Tägerwilen einen sicheren Rückzugsort zu schaffen. Insgesamt rund fünf Jahre, von 1115 bis 1120, wurde gebaut. Doch sein Nachfolger Bischof Ulrich II. liess die Burg nur acht Jahre später wieder zurückbauen. Der Grund: «Er fürchtete, dass sie von Gegnern eingenommen werden könnte, und sie sich vor den Toren von Konstanz verschanzen könnten.»

Ein nachfolgender Bischof habe die Burg bald darauf wieder aufbauen lassen, sagt Sutter. Gewohnt hätten die Bischöfe aber nie in der Tägerwiler Burg. Vielmehr war sie der Sitz von bischöflichen Beamten. Die Kleriker selbst hielten sich nur temporär auf der Burg auf.

Aus Rache niedergebrannt

Endgültig zerstört wurde die Burg Castell 1499. Damals kämpften im sogenannten Schwabenkrieg die Eidgenossen und die Habsburger um die Vorherrschaft im habsburgisch-eidgenössischen Grenzgebiet. Am Tag zuvor, sprich am 10. März 1499, hatten die Eidgenossen versucht, das Schloss Gottlieben, das damals im Besitz des Konstanzer Bischofs Hugo war, zu besetzen. Doch sie scheiterten am Feind, der von Konstanzer Truppen unterstützt wurde, zwischen 30 und 80 Thurgauer Bauern kamen ums Leben. Tags darauf, am 11. März 1499, wollten sich die Eidgenossen rächen. Sutter sagt:

«Der Konstanzer Bischof hatte den Eidgenossen versprochen, dass er im Krieg neutral bleiben würde. Nun hatte er, ihrer Meinung nach, sein Wort gebrochen.»

Sie zogen zur Burg Castell, die ebenfalls dem Bischof gehörte, und steckten sie in Brand. Dank der Funde bei späteren Ausgrabungen sei belegt, dass die Burg tatsächlich niedergebrannt worden ist. «Die Burg war grundsätzlich zwar gut geschützt, doch man hatte nicht mit einem Angriff gerechnet», sagt Sutter. «Als die Dachschindeln in Brand geraten waren, hätte Wasser bereitstehen müssen, um Schlimmeres verhindern zu können.»

Die Zeichnung aus dem Jahr 1754 zeigt rechts das Schloss Castell und links die Ruine Castell. Bild: PD

Sanierung für rund 600'000 Franken

Heute sind noch grosse Teile der einstigen Ringmauer sowie je ein Turm im Westen und Osten der Burganlage erhalten. Sutter sagt:

«Die Anlage wurde 2007 und 2008 durch Familie von Stockar, die Politische Gemeinde Tägerwilen sowie das Amt für Archäologie des Kantons Thurgau für rund 600'000 Franken saniert.»

Damals wurde im Westturm unter anderem ein Treppenhaus aus Stahl zur Aussichtsplattform eingebaut und auf dem Gelände eine Feuerstelle erstellt. «Der Platz wird rege genutzt und die Aussicht ist grossartig», sagt Sutter. Oben angekommen zeigt sich, dass er nicht zu viel versprochen hat.

Der Westturm der Ruine Castell in Tägerwilen: Oben befindet sich eine Aussichtsplattform. Bild: Andrea Stalder

Hinweis: Alle fünf Jahre veranstaltet der Verein «Freunde der Ruine Castell» ein Ruinenfest. Das nächste findet am Sonntag, 12. September, statt.