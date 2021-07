Kreuzlingen: Die Römerburg hat nichts mit Römern zu tun

Sommerserie Schlösser und Burgen Brauerei, Gastwirtschaft und heute im Privatbesitz: Die lange Geschichte der Römerburg in Kreuzlingen Obwohl es der Name vermuten lässt, hat die Römerburg in Kreuzlingen nichts mit den Römern zu tun. Das Schloss auf dem Remisberg hat eine bewegte Geschichte: Es war einmal ein Wirtshaus, später eine Bierbrauerei und beherbergt inzwischen Büroräumlichkeiten. Inka Grabowsky 21.07.2021, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schloss Römerburg am Remisberg in Kreuzlingen. Bild: Reto Martin

«1942 hatten meine Eltern dort an der Burgstrasse 8 eine Zweizimmerwohnung», sagt Annemarie Strasser. Damit ist sie eine der wenigen Kreuzlingerinnen, die einen direkten Bezug zur Römerburg, dem Schlösschen in Privatbesitz, hat. «Jeder kennt sie, aber wohl die wenigsten waren schon einmal im Gebäude», sagt ihr Mann, der Lokalhistoriker Georg Strasser.

«Ich habe die Gelegenheit beim vorletzten Verkauf genutzt. Das muss so 2001 gewesen sein.»

Georg Strasser, Lokalhistoriker. Bild: Inka Grabowsky

Der Besitzer habe die Hypothek nicht mehr bezahlen können und die Thurgauer Kantonalbank habe das Haus mit dem Land deshalb 2002 versteigert. «Sehr erfolgreich war das aber nicht. 2007 wechselte die Römerburg schon wieder den Besitzer», sagt Strasser. 15 Handänderungen hat der Geschichtsliebhaber allein seit 1808 gezählt. Und auch in den dreihundert Jahren zuvor war nur wenigen Familien ein nachhaltiges Glück auf dem Remisberg beschert.

Statt des Glaubens den Wohnort geändert

Dabei hatte alles so gut angefangen. 1548 musste die evangelische Familie Morell ihre Heimat Konstanz verlassen. Die protestantische freie Stadt war an Österreich gefallen und wurde wieder katholisch. Viele reiche Patrizier zogen es vor, statt ihres Glaubens ihren Wohnort zu ändern. Sie liessen sich in den offen protestantischen Nachbargemeinden Egelshofen oder Kurzrickenbach nieder.

Hans Kaspar Morell übernahm das Schlösschen am «Remsperg», wie es damals hiess. Der Name ist nicht eindeutig zu erklären. «Remi» ist eine Kurzform von Remigius. «Remisberg» könnte also ein Landstück im Besitz von einem Remi sein. Die Datenbank Ortsnamen.ch weisst aber auch darauf hin, dass «Rams» oder «Rämse» ein alter Name von Bärlauch ist. Da das Kraut hier tatsächlich wächst, wäre auch das eine hübsche Erklärung. Funfact am Rande: In den 1550er-Jahren liess sich Morell ein Wappen mit drei Mohrenköpfen genehmigen. Damals war das nur teuer, nicht unanständig. Die Neu-Thurgauer Familie Morell blieb dem Schloss über mehrere Generationen treu.

Alles anzeigen

Mit dem Besitzer hat auch der Name gewechselt

Nach einigen Zwischennutzern kaufte um 1650 die Konstanzer Familie Leiner das Haus. Das führt eine Broschüre der «Vereinigung Heimatmuseum Kreuzlingen» aus, die 1961 entstand. Die «Thurgauer Volkszeitung» hatte diesen 14. Band zur Ortsgeschichte von Kreuzlingen als Sonderdruck aufgelegt. Auch Leiners blieben demzufolge rund hundert Jahre vor Ort. Sie bauten im Laufe der Zeit einiges um. Unter anderem wurde die prächtig bemalte Holzdecke eingezogen. Georg Strasser weiss:

«Die ist inzwischen abgenommen worden und im Malhaus in Konstanz montiert.»

1808 wechselte das Haus am Remisberg mit dem Besitzer den Namen. Der nächste Käufer richtete ein Wirtshaus ein und nannte es «Bellevue». Das Bellevue-Areal kennt man heute in Kreuzlingen allerdings als Ort am Hauptzoll. Georg Strasser kann es erklären: Um 1840 sei der Journalist und Verleger Johann Georg August Wirth ins Exil nach Kreuzlingen gekommen.

«Er war ein Anhänger der deutschen Revolution, der Vormärz-Bewegung. Und um die zu fördern, richtete er in einem Teil der Wohnung die Bellevue-Druckerei ein, die von hier aus revolutionäre Schriften nach Deutschland bringen sollte.»

Die Druckerei sei später an die Grenze gezogen und habe ihren Namen Bellevue mitgenommen, obwohl am neuen Standort wirklich keine schöne Aussicht zu sehen sei.

Statt der Trotte gab es Braukessel

Wie das Gebäude im 17. Jahrhundert aussah, wissen wir heute dank eines Drucks vom Kupferstecher Philipp Kilian, der um 1680 entstand. Georg Strasser hat selbst vor über fünfzig Jahren ein Exemplar davon erwerben können. «Das hat mich damals einen Monatslohn gekostet», erzählt er, «aber die Abbildung erzählt eben auch unendlich viel über die Kreuzlinger Geschichte.»

Lokalhistoriker Georg Strasser zeigt den alten Stich von Kreuzlingen um 1680. Bild: Inka Grabowsky

Schon vor 350 Jahren hatte die Burg ihre vier Erker und den charakteristischen Treppengiebel. Man sieht sie inmitten von Rebland. Strasser sagt:

«Früher lebte die Hälfte der Bevölkerung von Egelshofen vom Weinanbau, auf rund hundert Hektaren wuchsen Reben.»

Das sollte sich Ende des 19. Jahrhunderts ändern. 1868 versuchte sich der erste Besitzer mit einer Bierbrauerei, ging aber rasch pleite. 1877 ersteigerte Friedrich Luchsinger-Schiess das Gelände. Statt der Trotte gab es Braukessel. Bei den Bauarbeiten stiess man auf altes Mauerwerk. «Man vermutete, sie seien aus römischer Zeit, was aber nicht zu belegen war», sagt der Lokalhistoriker.

«Aber ‹Römerburg› klang wohl gut für die Brauerei, so blieb es dabei.»

Die Nachfolger der Brauer setzten wieder auf die Gastwirtschaft, waren aber wie ihre Vorgänger mit dem «Bellevue» achtzig Jahre zuvor glücklos.

Die Römerburg aus der Vogelperspektive. Bild: Reto Martin

1940 hätte die Gemeinde das Schloss kaufen können

Der nächste Besitzer machte alles richtig: Er verdiente sein Geld anderswo mit einer florierenden evangelischen Buchhandlung und nutzte die Römerburg bis in die 1930er-Jahre einfach als Wohnhaus. «Nach seinem Tod wäre das Gebäude fast abgebrochen worden», sagt Strasser. Niemand habe etwas damit anfangen können.

«1940 hätte es die Gemeinde Kreuzlingen für nur 45'000 Franken kaufen können, doch sie wollte nicht.»

Glücklicherweise fand sich mit dem Antiquitätenhändler Emil Rutishauser doch noch ein passender Liebhaber für das Objekt. «Er liess es schön herrichten, um darin seine Waren gut präsentieren zu können», sagt Strasser. Inzwischen werden in dem Haus repräsentative Büros zur Miete angeboten.