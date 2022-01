Sommeri: Der ComedyExpress probt aktuell für die Rocky Humor Show

sommeri «Wir sind wie eine Familie» – Der Comedyexpress meldet sich mit der «Rocky Humor Show» zurück Seit 2003 führt der Comedyexpress Theaterstücke mit Menschen mit Behinderung auf. War es letztes Jahr die Zauberflöte, so trumpfen sie dieses Jahr wieder mit einem Kult-Musical auf. Die Verantwortlichen Peter Wenk und Ambrosia Weisser bringen ihre eigene Version von der «Rocky Horror Show» auf die Bühne. Luca Hochreutener 26.01.2022, 11.30 Uhr

(v.l.n.r.) Michelle Kämpf, Daniela Brunner, Marina Indergand, Flurin Hobi und Peter Wenk stehen bei der Probe gemeinsam auf der Bühne. Bild: Luca Hochreutener

«Das kultige Grusical mit dem Zeitsprung in der Schüssel», so lautet die Überschrift der Rocky Humor Show. Der Name ist Programm. Im März wird der Comedyexpress wohl eines ihrer bisher verrücktesten Musicals aufführen. Jeden Montag probt das Ensemble im Gasthof Linde in Sommeri. Dann sei das Restaurant geschlossen und die Gruppe sei ungestört, sagt Ambrosia Weisser, die das Stück zusammen mit Peter Wenk auf die Beine stellt.

In ausgefallenen Kostümen stehen die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne. Normalerweise sind sie zu acht. Jedoch fehlen drei davon ferien-, krankheits- und quarantänebedingt, weshalb sie an dem Tag zu fünft proben. Alle tragen silbrig schimmernde Hosen, zusammen mit langen Umhängen. Gerade proben sie einen der zahlreichen Tänze, nämlich jenen zum Stück «Time Warp». Noch ist die Choreografie alles andere als perfekt. Zeit zum Üben ist allerdings noch genug. Erst in zwei Monaten, das heisst am 19. März feiert das Stück Premiere, und zwar ebenfalls im Saal des Gasthofs Linde, wo auch die Proben stattfinden.

Aufgeführt wird das Stück von Menschen mit Handicap. Sie alle wohnen und arbeiten in der Bildungsstätte Sommeri. Seit 2003, als der Comedyexpress ins Leben gerufen wurde, hat die Theatergruppe schon zehn eigene Stücke aufgeführt. Geleitet wird sie von den beiden selbstständigen Theaterschaffenden Ambrosia Weisser und Peter Wenk. Während sie sich um die Arbeiten im Backstage und die Kostüme kümmert, spielt er mit und übernimmt die Bühnenregie. Auch Weissers Sohn Julian Weisser ist diesmal dabei. Er übernimmt die Licht- und Tontechnik und begleitet die Gruppe musikalisch mit seinem Gesang und dem Klavierspiel.

Ambrosia Weisser begutachtet die Probe. Ihr Sohn spielt im Hintergrund Klavier. Bild: Luca Hochreutener

Flexibles Drehbuch

Ambrosia Weisser Bild: Luca Hochreutener

Das Drehbuch für die Rocky Humor Show haben sie zusammen geschrieben. «Wir kennen unsere Leute gut und schneidern ihnen die Rollen deshalb jeweils auf den Leib», sagt Weisser. Trotzdem sei bei den Proben auch viel Improvisation dabei. «Das Drehbuch ist eher eine Richtlinie», sagt Wenk. So würden sie das Skript während den Proben immer weiter anpassen, je nachdem was den Darstellerinnen und Darstellern zu ihrer Rolle noch so alles einfällt.

«Gerade bei dieser Aufführung gibt es besonders viele Möglichkeiten dafür», sagt Weisser. Das Stück handle nämlich von einem Pärchen, welches während einer Spritztour mit einem Sportwagen in einen Gewittersturm geraten. Ohne Benzin und ohne Handyempfang müssen sie in einem düsteren Schloss Unterschlupf suchen. Dort erleben sie allerlei Unheimliches und Übernatürliches. «Mit dem Setting des verwunschenen Schlosses haben wir mehr Möglichkeiten für spontane Einfälle auf der Bühne», sag sie. «Im Schloss passieren ganz merkwürdige Dinge. Wenn während der Aufführung mal etwas nicht wie geplant läuft, lässt sich das gut integrieren.»

Erfahren im Umgang mit Beeinträchtigten In den 19 Jahren, in denen es den Comedy Express gibt, war das Projekt eng mit der Bildungsstätte Sommeri verknüpft. Peter Wenk arbeitete von 1988 bis zu seiner Pension im Jahr 2018 als Mal- und Kunsttherapeut in der Einrichtung. Nach seiner Pensionierung gründete er mit der Theaterpädagogin Ambrosia Weisser die Theater Inklusiv GmbH. Seitdem führen die beiden den Comedyexpress über ihre Firma weiter und organisieren regelmässig sowohl öffentliche als auch private Aufführungen. (hol)

Bereits beim letzten Stück «Die Zauberflöte und andere Katastrophen» gab es ein Maskenspiel. Dieses ist das neue Markenzeichen der Theatergruppe. Auch in diesem Stück wird es eines geben. Bild: Luca Hochreutener

Gutes Schauspiel nicht trotz, sondern wegen Behinderung

Peter Wenk Bild: Luca Hochreutener

Die Beeinträchtigungen ihrer «Stars», wie sie Weisser und Wenk nennen, stellen bei den Proben und Aufführungen keine nennenswerten Herausforderungen dar. «Es ist eigentlich gleich wie bei Menschen ohne Handicap», sagt Wenk.

«Dort gibt es auch welche, die mehr oder weniger Talent haben.»

Vielmehr können sich ihre Leute noch besser in eine Rolle versetzen. «Das liegt aber auch daran, dass wir sie oft sich selber spielen lassen.»

Peter Wenk steht als Regisseur und Drehbuchschreiber ebenfalls auf der Bühne. Hier wird er gerade von Daniela Brunner und Michelle Kämpf behandelt. Bild: Luca Hochreutener

Das Schauspiel hat für die behinderten Menschen etwas von einer Beschäftigungstherapie. «Es tut ihnen sehr gut», sagt Weisser. «Sie haben dadurch ein neues Hobby gefunden.» Es seien alle mit Leib und Seele dabei. «Sie empfinden es sogar als eine Art zweite Familie», sagt sie. Der Spass sorge dafür, dass sie auch bei Gastspielen, wo sie weiter weg auftreten, nicht überfordert seien. «Das einzige was unbedingt eingehalten werden muss, sind die Essenszeiten», scherzt Weisser. «Wenn da etwas nicht stimmt, wird es ungemütlich.»