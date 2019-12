Sommeri vertreibt das Antennengespenst Die Stimmbürger der Politischen Gemeinde Sommeri heissen das Budget 2020 gut. Zu reden gibt vor allem die Ortsplanung. Miguel Lo Bartolo 08.12.2019, 17.20 Uhr

Priska Rechsteiner, Gemeindepräsidentin von Sommeri. Bild:Donato Caspari

Die Freude ist gross, als Gemeindepräsidentin Priska Rechsteiner an der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend bekanntgibt, dass die Einwohner keine 5G-Antenne zu befürchten haben.

Ruhig verläuft hingegen das Haupttraktandum, sprich die Genehmigung des Budgets 2020 und die Festsetzung des Steuerfusses. Von den 392 Stimmberechtigten finden lediglich 56 den Weg ins «Cafi Sommeri». Die Wahlbeteiligung liegt entsprechend bei rund 14 Prozent, das absolute Mehr bei 29 Stimmen.

Defizit dank Eigenkapital zu verkraften

Sowohl die Traktandenliste als auch das Protokoll der vergangenen Sitzung werden einstimmig angenommen. Die Budgetierung des Folgejahres steht an. Gesamtaufwand und Gesamtertrag führen zu einem Defizit von gut 100'000 Franken. Im Vorjahr lag dieser noch bei 119'000 Franken.

«Der Gemeinderat ist der Meinung, dass ein Defizit in dieser Grössenordnung durchaus tragbar ist, da wir über viel Eigenkapital ver- fügen», sagt Rechsteiner.

Steuererträge steigen in Zukunft moderat

Mehraufwendungen von rund 15'000 Franken im Bereich Denkmalpflege und ein Minderertrag beim Finanzausgleich von zirka 30'000 Franken tragen am stärksten zum defizitären Voranschlag bei. Ein geringerer Aufwand bei der Sozialhilfe sowie moderat wachsende Steuererträge wirken dem entgegen.

Des Weiteren ist der Gemeinderat zuversichtlich, dass die Steuererträge auch in Zukunft zunehmen werden. Viel wurde nicht am Budget gerüttelt. Auffällige Ausnahmen finden sich in den Bereichen Sicherheit und Gesundheit – namentlich bei der Feuerwehr und in der ambulanten Krankenpflege.

Umzug in neues Feuerwehrdepot

Was die Feuerwehr angeht, so fällt der Aufwand vor allem wegen des Umzugs ins neue Depot in Auenhofen grösser aus. Grund dafür sind höhere Mietkosten. Das alte Depot fungiert derweil noch als Lagerraum. Die ambulante Krankenpflege weist hingegen erstmals einen Ertrag auf. Dies, weil sich der Kanton neu mit 40 Prozent an den Auslagen beteiligt.

Rechsteiner geht dann auf die Steuerfussreduktion ein, die 2018 erfolgt ist. Diese mache sich zwar bemerkbar, allerdings werde sie durch die Zunahme der Steuerpflichtigen teilweise abgefangen.

Dankesworte für den Gemeinderat

Ausser Quartier- und Gemeindestrassen, die sanierungsbedürftig sind, muss Sommeri auch in die Wasserversorgung investieren. Rund 100'000 Franken sollen in die Strassensanierung fliessen. Um diese Investitionen stemmen zu können, bittet der Gemeinderat in einem zweiten Antrag darum, die Hälfte des Aufwandes aus einem Fonds für Strassenprojekte zu finanzieren.

Die Stimmbürger sind zufrieden mit dem Vorschlag der Behörde und stellen sich dem Vorhaben des Gemeinderats nicht in den Weg – im Gegenteil. Manch einer verschafft sich an dieser Versammlung Gehör und bedankt sich beim Gemeinderat für dessen vorbildliche Führung.

Schützenswerter Ortskern

Zum Schluss hat Priska Rechsteiner eine erfreuliche Nachricht. Die Gemeindepräsidentin gibt bekannt, dass sich die Einwohner vorerst keine Sorgen mehr machen müssen, was die geplante 5G-Antenne im Dorfkern betrifft. Zahlreiche Einsprachen hatte der Kanton zuletzt aufgrund mangelnder rechtlicher Relevanz abgewiesen. Jetzt hat man aber mit dem Argument des schützenswerten Ortskerns nahe der Kirche Erfolg.