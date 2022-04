Ukrainische Flagge am Kreuzlinger Stadthaus sorgt für rote Köpfe

Solidarität Die Flagge des Anstosses: Kreuzlingen diskutiert über ein Zeichen für die Ukraine am Stadthaus Blau-Gelb sorgt für rote Köpfe: Stadtpräsident Thomas Niederberger liess am Balkon der Stadtverwaltung vor einigen Wochen eine ausländische Fahne hissen. Eine Symbolik, die nicht allen gefällt. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.30 Uhr

Zwischen der Schweizer Fahne und der Kreuzlinger Fahne hängt die ukrainische Flagge. Davor steht noch das Banner mit dem Kreuzlinger Logo. Bild: Urs Brüschweiler

«Das war eine spontane Entscheidung», sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger. Vier oder fünf Wochen hänge die ukrainische Flagge bereits am Stadthaus, sagt er. Es sei sich schon bewusst gewesen, dass dies zu Diskussionen führen könnte. Aber:

«Dass sich gleich so viele Facebook-Nutzer über eine Beflaggung ereifern, hat mich dann doch erstaunt.»

Thomas Niederberger

Stadtpräsident Kreuzlingen (FDP) Bild: PD

Insbesondere auch, da er ausserhalb von Social Media ausschliesslich positive Rückmeldungen erhalten habe.

Doch die Community der Gruppe «Du bisch vo Chrüzlinge, wenn...» hatte sich in den vergangenen Tagen intensiv mit der blau-gelben Fahne auseinandergesetzt. Deutlich über 100 Kommentare waren bis am Mittwoch zu einem von einem Gruppenmitglied geposteten Foto zu lesen. Am Donnerstag war die gesamte Diskussion dann jedoch plötzlich nicht mehr auffindbar auf der Plattform. Ob und wer sie gelöscht hatte, war für unsere Zeitung nicht zu eruieren.

Warum nicht die syrische Flagge?

Dennoch: Gefühlt waren die Meinungen halb-halb geteilt. Dankbar für eine schöne Geste der Sympathie an die Flüchtlinge in der Stadt zeigte sich die eine Hälfte. Kritisch bis ablehnend äusserte sich die andere. Es sollten dann doch wohl auch Flaggen anderer kriegsbetroffener Länder wie Syrien oder Jemen gehisst werden, hiess es etwa. Einige bemerkten, dass es in anderen Ländern gar illegal sei, eine ausländische Flagge höher zu hängen als die eigene.

Alexander Salzmann

FDP-Gemeinderat Bild: PD

Einer, der sich in der Facebook-Diskussion kürzlich auch noch mit einem ausführlichen Kommentar zu Wort gemeldet hatte, ist FDP-Gemeinderat Alexander Salzmann. Er führte aus, dass auf Bundesebene geregelt sei, dass eine nicht schweizerische Fahne nur dann gehisst werde, wenn ein ausländischer Staatsgast zugegen sei. Salzmann betonte jedoch, dass die ukrainische Fahne am Kreuzlinger Stadthaus keinesfalls illegal sei. Jedoch wehre er sich gegen eine solche Symbolpolitik. «Das ist nicht zu Ende gedacht.» Die Verwaltung habe neutral zu sein und nicht ihrer politischen Haltung Ausdruck zu verleihen.

«Wir sind ein Rechtsstaat und kein Gesinnungsstaat.»

Insofern hätten etwa auch Regenbogenflaggen oder andere Symbole nichts an öffentlichen Gebäuden verloren. Salzmann betont explizit, dass er damit nichts zu seiner eigenen Meinung über den Krieg sage, sondern nur, dass Haltungen per se nicht mit der Beflaggung des Stadthauses ausgedrückt werden sollen.

Mitgefühl mit den 200 Flüchtlingen in Kreuzlingen

Stadtpräsident Thomas Niederberger begründet seine Entscheidung für die Flagge mit drei Argumenten. Erstens wolle man damit sein Mitgefühl aussprechen gegenüber dem kriegsgebeutelten Staat. Zweitens sei es als positive Geste an die mittlerweile rund 200 ukrainischen Flüchtlinge in der Stadt Kreuzlingen gedacht gewesen. Und drittens sei für ein Benefizkonzert des Rotary Clubs am 1. April im Dreispitz der Besuch des ukrainischen Botschafters in der Schweiz angekündigt gewesen. Er konnte letztlich dann zwar doch nur per Videobotschaft zugeschaltet werden.

Niederberger sagt, man habe die Fahne dann noch über die Frühlingsferien hängen lassen.

«Wir wollten einfach vorübergehend ein Zeichen setzen.»

In den nächsten Tagen werde die Fahne aber sowieso wieder eingeholt. Die Aufregung dürfte damit dann auch so rasch vergessen sein, wie der Facebook-Post verschwunden ist.

