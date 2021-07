Sofa-Talk: Gottlieben Localholic-Gründerin Carla Frauenfelder

Sofa-Talk «Das gehört hier genauso hin wie in eine Grossstadt»: Die «Localholic»-Macherin über ihre Geschäftsidee, die Pandemie und Steine auf ihrem Weg Die Jungunternehmerin und Gründerin des Gottlieber Tourenanbieters, Carla Frauenfelder, verrät auf dem Kreuzlinger Talk-Sofa Zukunftspläne. Inka Grabowsky 09.07.2021, 16.07 Uhr

Carla Frauenfelder und Zeljka Blank Antakli verstehen sich gut. Bild: Inka Grabowsky

Die Geschäftsidee, die vor sieben Jahren in Basel Formen annahm, ist bestechend: Lokale Gewerbetreibende wollen bekannter werden, Einheimische und ihre Gäste suchen Erlebnisse. Carla Frauenfelder verbindet mit ihrem Unternehmen Localholics diese Interessen und führt Neugierige gegen ein Entgelt von 30 Franken als Moderatorin von einem «Local Hero» zum anderen.

«Ich bin in Tägerwilen aufgewachsen und dachte mir, dass hier Localholics genauso hingehört wie in die Grossstadt», erzählt sie auf dem Talk-Sofa, das am Donnerstagabend im Literaturhaus stand. Mitte Juni 2020 startete sie ihr Business an der Kirchstrasse in Gottlieben – mitten in der Coronapandemie. Ganze sieben Touren konnte sie vor dem Lockdown anbieten: vom Winzer über den Bäcker zur Seidenmalerin, mit Zwischenstopps beim Schweisser, Brauer, Schreiner oder der Buchbinderin.

«Durch Corona sind lokale Geschichten sogar in den Vordergrund gerückt. Wir passen gut in die Zeit.»

Bis zum Winter habe das Konzept recht gut funktioniert. Workshops ergänzten das Angebot, die Kioskwirtschaft sorgte für ein weiteres wirtschaftliches Standbein.

Steine in den Weg gelegt

«Doch 2021 ist ein schwieriges Jahr, weil uns Steine in den Weg gelegt wurden», erzählt Carla Frauenfelder. Wegen eines Formfehlers darf sie ihren Kiosk nicht mehr betreiben. Das Haus ist nur für ein Atelier zugelassen. Die Nachbarn hatten sich beschwert. Im Augenblick läuft ein Rekurs beim Kanton.

Bis der Entscheid gefällt ist, muss sich die Unternehmerin Alternativen suchen. Sie vermietet jetzt Stand-up-Paddles und Kajaks und verkauft Produkte von Kunsthandwerkern. Ausserdem hat sie einen Club gegründet. Inzwischen haben 170 Menschen ihr Mitgliedspaket gebucht.

Unterstützung aus dem Dorf

Einige Fans sassen im Publikum: «Das Café war eine totale Bereicherung», sagt eine Frau. «Gerade an den Tischen draussen kam man immer ins Gespräch.» Eine andere ergänzt: «Die Dorfgemeinschaft sollte sich hinter das Projekt stellen.» Ein Besucher betont:

«Der Begegnungsort ist sehr wertvoll für Gottlieben. Ich hoffe, dass Sie durchhalten.»

Noch gibt sich Carla Frauenfelder kämpferisch: «Uns braucht es hier im Dorfkern. Wir suchen weiter nach einer kreativen Lösung.» Ganz ausschliessen will sie einen Ortswechsel nicht. Das Kerngeschäft, das Organisieren von Touren zu Handwerkern und Künstlern, könnte sie zur Not anders abwickeln.

Abschluss der Sofa-Talk-Reihe

Mit dem Gespräch zwischen Zeljka Blank Antakli und Carla Frauenfelder ging die Veranstaltungsreihe Sofa Talks zu Ende. Die beiden Frauen haben die öffentlichen Gespräche gemeinsam organisiert. Blank Antakli, die Leiterin der Kreuzlinger Fachstelle Integration, war lange für das Begegnungszentrum Trösch zuständig, Frauenfelder führt ihren eigenen Treffpunkt. Sie waren also prädestiniert, für zwischenmenschliche Kontakte zu sorgen. «Wir haben viele spannende Begegnungen geschaffen», bilanziert Blank Antakli.