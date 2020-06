«So kann es nicht weitergehen»: Der Salmsacher Gemeindepräsident Martin Haas muss das Bauressort abgeben Gegen die Behörde liegen Beschwerden, Rekurse und eine Anzeige vor. Bereits Anfang Mai warfen die vier übrigen Gemeinderäte Haas öffentlich Vertrauensmissbrauch und unvollständige Information vor. Jetzt haben sie weitere Massnahmen ergriffen. Tanja von Arx 10.06.2020, 16.58 Uhr

Im Salmsacher Gemeindehaus gibt es einige Baustellen. Bild: Reto Martin (8. Mai 2020)

«So kann es nicht weitergehen.» Das sagt die Salmsacher Vizegemeindepräsidentin Marina Bruggmann über die aktuelle Situation im Gemeinderat. Im Nachgang an die Sitzung von gestern Dienstag stellt sich auf Anfrage unserer Zeitung heraus:

Marina Bruggmann, Vizegemeindepräsidentin von Salmsach. Bild: PD

«Es gibt mittlerweile diverse Beschwerden, Rekurse und eine Anzeige gegen den Gemeinderat.»

Gemeindepräsident Martin Haas, der insbesondere in seiner Funktion als Bauverwalter in der Kritik steht, muss nun das Bauressort abgeben. Dies bis auf Weiteres, nachdem klärende Gespräche offenbar nichts genützt haben. Die vier andern Mitglieder des Gemeinderates warfen ihm denn Vertrauensmissbrauch oder unvollständige Information vor.

Bauangelegenheiten werden künftig extern vergeben

Laut Bruggmann ist Haas mit diesem Vorgehen einverstanden. Neu werde Gemeinderat Hampi Niederer für den fraglichen Bereich zuständig sein. «Er bringt ein grosses Fachwissen mit. Ausserdem passt das gut zu seiner Tätigkeit als Präsident der Flurkommission und seinem Ressort öffentlicher Verkehr.» Da Niederer allerdings Hundert Prozent arbeitet, will der Gemeinderat künftig Bauangelegenheiten extern vergeben. «Wir haben die NRP Ingenieure mit Sitz in Amriswil für eine beratende Tätigkeit bestimmt.»

Eine Rochade betreffend die Ressorts wird es indes keine geben. Die Vizegemeindepräsidentin sagt:

«Das Pensum haben wir nicht angeschaut.»

Haas arbeitet denn Hundert Prozent. «Pensum und Finanzen werden Gegenstand von weiteren Sitzungen sein», sagt Bruggmann.

Die abschliessende Lösung ist noch nicht gefunden

Doch damit scheinen die Probleme lange nicht gelöst zu sein. Alfred Wüst, Präsident der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) von Salmsach, welche die behördlichen Querelen schon seit einem halben Jahr beschäftigen, sagt auf Nachfrage zwar: «Wir verstehen den Entscheid des Gemeinderates.» Die Unstimmigkeiten seien ja bekannt und es wären schon Sachen aus dem Ruder gelaufen.

Alfred Wüst, Präsident der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission von Salmsach. Bild: Andrea Stalder (5. Februar 2018)

«Allerdings war ich in der Findungskommission, als es um die Suche nach dem aktuellen Gemeindepräsidenten ging. Damals war es eine grosse finanzielle Erleichterung, als festgelegt wurde, dass das Bauressort neben der Schule Teil dieses neuen, erstmaligen Hundert-Prozent-Pensums des Gemeindepräsidenten wird.» Das Bauressort habe man da mit zwanzig Prozent beziffert.

«Wer immer den Job ausübt, kann unter diesen Umständen die vereinbarte Zeit nicht mehr ausnützen. Die entsprechende Person hat zu viel Zeit.»

Was letztlich eine finanzielle Frage sei. Denn: «Die jährliche Ausgaben-Limite im Hinblick auf das Bauwesen liege bei 50'000 Franken.» Im Falle von Mehrkosten müsste der Rat an den Souverän gelangen.

«Wir als GRPK haben die Pflicht, uns das anzuschauen», sagt Wüst. «Denn wir können etwa den Lohn des Gemeindepräsidenten nicht kürzen.» Der GRPK-Präsident spricht deshalb von einer Übergangslösung.

«Da hängen noch andere Sachen dran.»

Der Gemeinderat müsse dringend eine langfristige Lösung finden.

Martin Haas: «Ich habe zu viel zu tun»

Martin Haas, Gemeindepräsident von Salmsach. Bild: Reto Martin (20. Mai 2016)

Martin Haas ist derweil der Ansicht, zu viel zu tun zu haben. «Andere Gemeindepräsidenten fragen sich, wie ich alles schaffe, wenn sie sehen, was zu meinem Jobprofil gehört», sagte er im Vorfeld der Sitzung. Er hielt tatsächlich nicht dagegen, das Bauressort abzugeben, stellt sich auf Anfrage heraus. Weil es ihm Zeit gäbe, die ihm für andere Sachen fehlen würde und was angeblich mit ein Grund für die Differenzen in der Behörde ist.

Haas sagt: «Wir werden ein Coaching haben, um die zur Diskussion stehenden Prozesse aufzuarbeiten und künftige zu begleiten.» Das sei sein Wunsch gewesen.