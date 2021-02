Walter Grütter wurde am 17. Januar 1982 in Wattwil geboren. Er studierte an der Universität St.Gallen Betriebswirtschaft und arbeitet seit kurzem als Strategieberater für Raiffeisen Schweiz in St.Gallen. Er ist verheiratet, zweifacher Vater und lebt mit der Familie seit 2015 in Sitterdorf. Wenn er nicht Sport betreibt, verbringt er die Freizeit am liebsten mit Frau und Kindern. (st)