Sitterdorf Eine Spende für das Stammlokal: Thurgauer Turner setzen ein Zeichen der Solidarität Die Männerriege Sitterdorf unterstützt das Restaurant Löwen in Zihlschlacht mit einer Spende von 1230 Franken. Alle Mitglieder des Vereins beteiligten sich an der Aktion. Georg Stelzner 05.02.2021, 04.10 Uhr

Ein Trio freut sich: Hans Schmidhauser, Initiant der Solidaritätsaktion, Wirtin Iris Schär und Andreas Friederich, Präsident der Männerriege Sitterdorf. Bild: Georg Stelzner (Zihlschlacht, 3. Februar 2021)

Eine gute Idee zu haben ist das eine, sie erfolgreich umzusetzen das andere. Hans Schmidhauser aus Riet bei Zihlschlacht darf beides für sich in Anspruch nehmen. Der Elektromonteur hat die Männerriege Sitterdorf vor über 40 Jahren mitgegründet und nimmt nach wie vor regelmässig an den wöchentlichen Turnstunden teil.

Nur: Damit ist es seit Ende Dezember vorbei, denn die verordneten Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie lassen derlei nicht mehr zu. Was dadurch ebenfalls verunmöglicht wird, ist das gesellige Beisammensein im Zihlschlachter Restaurant Löwen nach dem Turnen.

Gespartes Geld wird zur Spende

Dieses doppelte Ungemach liess Hans Schmidhauser keine Ruhe. Und als er sich auch noch die Situation von Iris Schär, der Pächterin und Wirtin des «Löwen», vergegenwärtigte, stand für ihn fest: Das darf nicht sein, da muss man handeln. Oder wie es der 62-Jährige formuliert: «Let’s go, let’s do it now!»

«Ich habe für mich eine Rechnung gemacht und festgestellt, dass jeder von uns während des Lockdowns jeden Donnerstagabend 12 bis 15 Franken spart, weil wir mit dem Verein nicht mehr einkehren können», sagt Schmidhauser. In Absprache mit Andreas Friederich, dem Präsidenten der Männerriege Sitterdorf, habe er deshalb eine Solidaritätsaktion ins Leben gerufen.

Dies mit dem Ziel, mit dem unfreiwillig gesparten Geld Iris Schär finanziell zu unterstützen. Die Männerriege Sitterdorf sei im «Löwen» immer willkommen gewesen, gibt Schmidhauser zu bedenken. «Jetzt können wir ein Zeichen setzen und zeigen, was uns der Besuch in diesem Restaurant wert ist», führt der Initiant weiter aus.

Grosse Freude über solidarisches Handeln

Mit seiner Idee traf Hans Schmidhauser bei den Vereinskollegen voll ins Schwarze. Alle 21 Mitglieder beteiligten sich im Januar an der Aktion, und so kam der stolze Betrag von 1230 Franken zusammen. Am Mittwoch war es so weit. Gemeinsam mit dem Vereinspräsidenten machte sich Hans Schmidhauser auf den Weg zum «Löwen» und überbrachte der Wirtin die frohe Botschaft.

Iris Schär konnte es nicht fassen. Sie war völlig überrascht und zunächst sprachlos. «Damit habe ich wirklich nicht gerechnet», gestand sie. Mindestens genau so wie das Geld freue sie die Solidarität, welche damit zum Ausdruck komme. Iris Schär führt den «Löwen» seit Dezember 2010 und erlebt jetzt bereits den zweiten Lockdown. Auf die finanziellen Reserven zurückgreifend, kommt sie derzeit noch über die Runden.

Ungewissheit stellt Belastung dar

Grosse Mühe bereitet Iris Schär der Umstand, wochenlang untätig sein zu müssen. «Ich bin mit Leib und Seele Gastronomin und vermisse den Kontakt mit den Gästen schmerzlich», betont sie. Nicht zu wissen, wann und unter welchen Bedingungen das Lokal wieder geöffnet werden kann, empfindet sie als Belastung: «So etwas zerrt schon an den Nerven.» Wofür sie das gespendete Geld verwenden wird, wisse sie noch nicht. «Ich möchte den Betrag nicht vorschnell verplanen.»

Die von Hans Schmidhauser initiierte Aktion trägt aber sicherlich dazu bei, das Leben der Zihlschlachter Wirtin in etwas hellerem Licht erscheinen zu lassen. Die Turner wiederum werden den Tag, an dem sie wieder im «Löwen» einkehren können, jetzt wohl noch intensiver herbeisehnen.