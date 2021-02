Jonas Seiterle wurde am 23. August 1981 in Neuenburg geboren. Er ist Jurist und leitet am Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen den Dienst Informationskoordination. Seit 2017 wohnt er mit seiner Partnerin Gabriela Diethelm und den zwei gemeinsamen Söhnen in Sitterdorf. In der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf gehört er seit 2019 dem Wahlbüro an. Jonas Seiterles Hobbys sind Rudern, Radfahren und Lesen. Zudem ist er Mitglied der Männerriege Sitterdorf. (st)