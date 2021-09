Vier Frauen referierten über die Erlangung des Wahlrechts

SITTERDORF Appell an die Frauen: «Seid solidarisch untereinander!» Mit Margrit Camenzind (CVP), Vreni Schawalder (SP), Dorothe Glauser (SVP) und Trudy Aepli (CVP) referierten vier politische Schwergewichte zum Thema 50 Jahre Stimm- und Wahlrecht für Frauen in der Schweiz. Organisiert hatte den Anlass «Die Mitte Frauen Thurgau». Monika Wick 14.09.2021, 17.55 Uhr

In angeregter Diskussion: Margrit Camenzind, Vreni Schawalder, Trudy Aepli und Dorothe Glauser. Bild: Monika Wick (Sitterdorf, 10. September 2021)

Bis 1971 war es den Schweizer Frauen verwehrt, sich an eidgenössischen Abstimmungen zu beteiligen. Das änderte sich aber, als vor 50 Jahren das Stimm- und Wahlrecht für Frauen auf Bundesebene eingeführt wurde. Zu diesem Jubiläum lud «Die Mitte Frauen Thurgau» am Freitagabend vier Frauen in das Sekundarschulzentrum Bruggfeld ein, die dieses historische Ereignis hautnah miterlebten und bis heute politisch aktiv sind.