Gemeindeversammlung in Evangelisch Sitterdorf-Zihlschlacht

SITTERDORF Alle Anträge finden Zustimmung In der Evangelischen Kirchgemeinde Sitterdorf-Zihlschlacht nimmt Silvia Boxler neu Einsitz in der Behörde. Sie ersetzt Philipp Mannale. Die Rechnung 2021 und das Budget 2022 werden genehmigt.

Philipp Mannale (bisher: Mitglied der Kirchenvorsteherschaft), Christian Eggenberger (bisher: Mitglied der Synode), Silvia Boxler (neu in der Kirchenvorsteherschaft) und Pfarrer Johannes Hug (neu in der Synode). Bild: PD

Im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst begrüsste Präsident Beni Huber 45 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger (5,3 Prozent) sowie sechs Gäste zur Gemeindeversammlung. Mit einem markanten Stein, wie ihn Samuel im Alten Testament setzte und Eben-Ezer nannte («Bis hierher hat der Herr uns geholfen»), zeigte der Präsident, dass die gesamte Kirchenvorsteherschaft und das Pfarrerehepaar Hug immer wieder Gottes Führung erbitten und ihm vertrauen. Im vergangenen Jahr hatte die Umsetzung der Coronamassnahmen innovative Ideen, personellen und technischen Mehraufwand erfordert. Nun macht sich die Kirchgemeinde Gedanken darüber, wie den Menschen in der Ukraine geholfen werden kann.

Pfarrer Johannes Hug in die Synode gewählt

Sitterdorf-Zihlschlacht ist mit einem Sitz in der Synode vertreten. Für dieses Amt stellt sich neu Pfarrer Johannes Hug zur Verfügung, seine Wahl erfolgte einstimmig. Als Mitglied der Kirchenvorsteherschaft kennt er die Bedürfnisse der Gemeinde und möchte in der Synode für ein friedvolles Miteinander einstehen. Nach seiner Zeit als Mitglied der Vorsteherschaft und Präsident übte Christian Eggenberger aus Sitterdorf dieses Amt die letzten vier Jahre aus.

Wegen des Familienumzugs nach Bischofszell verabschiedet sich Philipp Mannale aus der Kirchgemeinde. Auf allen Stufen der Jugendarbeit hatte er umsichtig und mit grossem Einsatz gewirkt. Zuletzt hatte er dieses Ressort in der Kirchenvorsteherschaft inne. Als Nachfolgerin wurde Silvia Boxler aus Hohentannen gewählt.

Rechnung und Budget mit schwarzen Zahlen

Die Jahresrechnung schliesst wie budgetiert mit einem positiven Ergebnis ab. Pflegerin Doris Bürgi erläuterte einige Posten und Ernst Ehrbar bestätigte im Namen der RPK die korrekte Rechnungsführung. Einstimmig wurde die Rechnung genehmigt und die Arbeit von Doris Bürgi mit einem Applaus verdankt. Der Ertragsüberschuss von 12'271.67 Franken wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Nachdem 2021 die WC-Anlage bei der Kirche Sitterdorf renoviert worden ist, ist es nun nötig, die Holzverschalung der Nordfassade am Kirchgemeindehaus frisch zu streichen. Alle Liegenschaften sind ansonsten in einem gepflegten Zustand und es werden keine ausserordentlichen Aufwendungen in diesem Bereich erwartet. Das Budget für das Jahr 2022, das einen Gewinn vorsieht, und der gleichbleibende Steuerfuss von 26 Prozent wurden einstimmig genehmigt.

«Kirche wunderbar» als neues Angebot

Aus einer Retraite der Kirchenvorsteherschaft ist eine neue, ökumenische Gottesdienstform für Familien entstanden. Pfarrerin Regine Hug erzählte von der «Kirche wunderbar», die nun sechs Mal im Jahr abwechselnd im evangelischen Kirchgemeindehaus und im katholischen Pfarreizentrum in Sitterdorf stattfinden wird. Generationenübergreifend kann von 10 bis 12.30 Uhr der christliche Glaube kreativ und fröhlich entdeckt und erlebt werden. Den Abschluss bildet jeweils ein gemeinsames Mittagessen.

Bei der ersten Ausgabe nahmen schon gegen 60 Personen teil. Das Vorbereitungsteam freut sich schon, am 24. April wieder eine grosse Schar begrüssen zu dürfen. Zum Schluss bedankte sich der Präsident bei allen Mitwirkenden, die mit ihren Talenten und ihrem Einsatz zum lebendigen Gemeindeleben beitragen. (red/st)