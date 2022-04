Blidegg: Kulturverein veranstaltet Fladenfest in der Turnhalle

Sitterdorf 600 Leute essen Fladen in der Turnhalle Das traditionelle Fladenfest in der Mehrzweckhalle Sitterdorf bildet den Höhepunkt auf der Jahresagenda des Kulturvereins Blidegg. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 10.04.2022, 16.30 Uhr

Das Buffet mit vielen leckeren Fladenbroten in der Mehrzweckhalle Sitterdorf. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Richtig «gluschtig» sah das reichhaltige Fladenbuffet aus. Süsses oder Pikantes, Kaltes oder doch lieber Warmes – wer die Wahl hat, hat die Qual. So jedenfalls war es am Freitagabend in der Mehrzweckhalle Sitterdorf. Rund 140 hausgemachte Fladen – insgesamt 15 verschiedene Sorten – standen zur Auswahl.