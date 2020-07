Simon Ehammer demonstriert grossen Hunger am stark besetzten Leichtathletik-Meeting in Amriswil Am Einladungsmeeting der Mehrkämpfer in Amriswil brillieren die Schweizer Aufsteiger Simon Ehammer und Annik Kälin mit Toppunktzahlen: 8029 und 6170. Mit dabei war auch eine junge Thurgauerin. Jörg Greb 19.07.2020, 21.28 Uhr

Der Appenzeller Simon Ehammer bewies mit 8,11 Metern sein besonders grosses Talent im Weitsprung. Bild: Mario Gaccioli

Das ist selten: Werner Dietrich fieberte am Mehrkampf-Meeting in Amriswil nicht nur als Coach mit, diesmal wirkte der Thurgauer auch als Organisator und Kampfrichter. Der Leichtathletik-Fachmann war auf noch mehr Ebenen gefordert als üblich. Doch der Einsatz beim in der Coronazeit entstandenen Anlass für die Athleten machte sich bezahlt – nicht nur bei den eingeladenen Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfern, sondern auch bei ihm und seinem Team. «Es waren zwei wunderbare Tage», bilanzierte Dietrich.

Organisator Werner Dietrich ist mit dem Wettkampf zufrieden. Mario Gaccioli

Tatsächlich passte alles: Ambiance, Wetter, Motivation und Herzlichkeit der Helferinnen und Helfer. Und vor allem passten die Siegerleistungen: Der U20-Europameister Simon Ehammer gewann bei den Männern und übertraf als erst fünfter Schweizer die 8000-Punkte-Marke. Die U20-EM-Dritte Annik Kälin demonstrierte ihre Fortschritte mit 6170 Punkten.

Ehammer sieht noch Potenzial in Würfen und 1500-m-Lauf

Für Furore gesorgt hatte der Appenzeller Ehammer in diesem speziellen Frühsommer schon mehrmals. Schlagzeilen generierte etwa sein Sprung auf 8,15 Meter Mitte Juni – die zweitbeste Weite eines Schweizer Weitspringers. In Amriswil demonstrierte er am Wochenende seine exzellenten Möglichkeiten in der Summe der zehn Zehnkampf-Disziplinen. «Grossartig», sagte er, «ich hatte die 8000 Punkte im Kopf und konnte sie totalisieren.»

Das gelang überzeugend. Die bisherigen Resultate der erst kurzen und ungewohnten Coronasaison gaben ihm Sicherheit. «Ich habe in den vergangenen Wochen im Weitsprung und im Hürdensprint die nötige Lockerheit gefunden, diese konnte ich nun auch im Mehrkampf ausspielen», sagte der hochtalentierte Ostschweizer. Der Sprung auf 8,11 Meter und die 14,06 Sekunden über 110 Meter Hürden unterstreichen die Aussage. «Aber in den Würfen und im 1500-Meter-Lauf liegt noch viel Potenzial brach», so Ehammer. Das sei ein Ansporn für ihn. Bessere Totale realisierten bisher jedoch erst Stefan Niklaus, Beat Gähwiler, Philipp Huber und Christian Gugler – alle vor 20 und mehr Jahren.

Kälin fokussiert auf die Schweizer Meisterschaften

Auch Annik Kälin überzeugte als Siegerin bei den Frauen. 6170 Punkte totalisierte die Bündnerin. Sie übertraf ihre Bestmarke um 38 Punkte. Im Gegensatz zum September 2019 und ihrem Sieg an den Schweizer Meisterschaften in Hochdorf sah sie sich diesmal nie nahe dem Optimum. «Ich habe überall Potenzial nach oben», sagte sie. Kälin sah den Wettkampf im Oberthurgau als Test im Hinblick auf die Schweizer Meisterschaft von Anfang August in Langenthal. Die angehende Physiotherapeutin realisierte in Amriswil ihre besten Leistungen im Weitsprung (6,44 m) und im Hürdensprint (13,47 s).

Laura Marti vom NET Sport Club Amriswil (links) im Duell der U18-Starterinnen mit Lea Ehammer (Mitte) und Lenja Heusser. Die junge Thurgauerin vertrat in Amriswil als einzige die Farben des Gastgeberkantons.

Mario Gaccioli

Unter den 30 Mehrkämpfern von nationaler Klasse – 14 Männer und 16 Frauen – fand sich in Amriswil eine einzige Athletin aus dem Kanton: Laura Marti. Weil sich Andri Oberholzer nach seiner Verletzung noch im Aufbau befindet, beschränkte sich die Thurgauer Präsenz auf die erst 17-Jährige des NET Sport Clubs Amriswil. Sie kam auf 3596 Punkte.