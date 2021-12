Thurgauer Gastrobranche an Silvester gefragt und fast ausgebucht

Silvesterpläne Mit sechs Gängen ins neue Jahr anstatt «Dinner for one» – die Thurgauer Gastrobranche ist an Silvester gefragt Zahlreiche Restaurants bieten am Abend des 31. Dezember Galamenus an, damit man anschliessend gemeinsam auf das Jahr 2022 anstossen kann. 2G minimiert die Anzahl Gäste kaum. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 28.12.2021, 17.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die zahlreichen Feuerwerke am Bodensee können von verschiedenen Restaurants und den Schiffen aus beobachtet werden. Bild: Andrea Tina Stalder

Vor einem Jahr blieben die Restauranttische ungedeckt und das heimische Kochen blieb einem nur mit Take-away erspart. In diesem Jahr laden die Gastrobetriebe nun wieder zu grossen Silvesterdinners ein.

Gerald Bergue ist der Küchenchef des «Römerhofs». Bild: Reto Martin

Und die Leute wollen kommen. Dieses Bedürfnis spürt auch Gerald Bergue, Küchenchef des «Römerhofs» in Arbon. Er sagt: «Wir sind bald ausgebucht, ich habe jetzt noch drei Tische frei.» Allerdings habe er spontane Stornierungen, da Gäste positiv seien sowie durch die neue 2G-Regel. «Es ist aber kein Problem, neue Gäste zu finden.»

Einige Gäste wollen so verzweifelt in ein Restaurant gehen, dass sie sich gleich in mehreren auf die Warteliste setzen lassen, erzählt der Küchenchef. «Sie buchen gleich in drei Restaurants. Das ist sehr schwierig für uns. Vor allem, da die Lebensmittelpreise hoch sind.» Mit der Entschuldigung einer versehentlichen Doppelbuchung oder einem positiven Fall in der Gruppe bekäme er regelmässig Absagen.

Bernadette Hinny ist Direktorin des «Bad Horns». Bild: Michel Canonica

Gefragt sind auch die Restaurants des «Bad Horns». Am Silvesterabend lädt dort im «Al Porto» die Duo Dimo Band nach einem Galadinner zum Tanzen ein. Allerdings gilt es hier die neuen Massnahmen zu beachten; für die Tanzfläche im Saal gilt 2G+. Direktorin Bernadette Hinny sagt: «All unsere Silvesterevents waren ausgebucht. Nun sind aber durch die Massnahmen einzelne Stornierungen eingetroffen.»

Es handle sich nur um wenige Tische und Zimmer und sie sei überzeugt, dass diese wieder besetzt werden können. Sie sagt:

«Es ist eine schwierige und kurzfristige Änderung, doch ich bin zuversichtlich. Silvester ist immer gefragt.»

Auch das Wasserschloss Hagenwilen gibt an, dass das Silvester-Galamenu gefragt sei. Im Januar sehe es wieder anders aus, da die 2G-Regel für viele Gruppentische nicht praktikabel sei – an Silvester sind es Einzeltische. Auch viele nachgeholte Weihnachtsessen fänden nun doch nicht statt.

Eine Schiffsfahrt zum Jahreswechsel

Die Schiffe der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt fahren von Romanshorn los und kehren im neuen Jahr dorthin zurück. Bild: Reto Martin

«Die Silvester-Schiffsfahrten sind sehr speziell und daher gefragt, man fährt in die Mitte des Sees hinaus und kann von dort aus das Feuerwerk beobachten.»

So Felix Sutter der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG. Dort stosse man gemeinsam auf das neue Jahr an.

Sutter sagt: «Die Fahrten sind etwas weniger gefragt als in vorherigen Jahren. Da waren es auch schon vier Schiffe.» Heuer sind es ein Schiff mit Fondue chinoise und eines mit Galamenu, welche den Anker im Bodensee legen. Zurzeit sind noch je 25 Plätze zu vergeben.

Silvester im Zirkuszelt

Im Weihnachtszirkus Stey im Murg-Auen-Park Frauenfeld treten Akrobatinnen auf. Bild: Andrea Tina Stalder

Ein weiteres spezielles Gastroangebot an Silvester hat der Weihnachtszirkus in Frauenfeld. Dort wird vor der Zirkusshow ein Galamenu im Zirkuszelt genossen. Zirkusdirektor Martin Stey sagt: «In der Pause gibt es ein Dessertbuffet und nach dem zweiten Teil ist es dann ja bereits Zeit, auf das neue Jahr anzustossen.»

Martin Stey ist der Direktor des Zirkus. Bild: Mario Testa

«Wir machen den Weihnachtszirkus ja zum ersten Mal, im Grossen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit der Premiere, aber es gibt immer Verbesserungspotenzial», sagt Stey. «Der Silvesteranlass wird wohl auch in Zukunft eingeplant.» Silvester sei bei vielen Leuten eine spontane Angelegenheit und so kämen laufend neue Reservationen für den Anlass rein. Man merke allerdings schon, dass die momentanen Massnahmen über dem ganzen Anlass und der Planung schweben.

So auch, wenn es zum Tanz in der Manege kommt. Stey sagt: «Wir werden uns noch damit auseinandersetzen, ob das Tanzen mit Maske – oder in welcher sonstigen Form – stattfinden wird.»

Ausgebucht: Silvester wird ausser Haus gefeiert

Alexandre Spatz ist Hoteldirektor in Lipperswil. Bild: Andrea Tina Stalder

Wie gefragt diese Silvesterevents sind, zeigt sich auch in Lipperswil im «Golfpanorama». Dort wird ein Event unter dem Motto «Gold & Glamour» durchgeführt. Hoteldirektor Alexandre Spatz sagt: «Der Anlass ist komplett ausgebucht. Von den Teilnehmenden sind 100 Prozent Hotelgäste.» Das sei verglichen mit den letzten Jahren gleich.

Es werde ein entspannter Abend mit Wein, achtgängigem Menu und Musik. Spatz sagt: «Es war allerdings schon früh klar, dass nicht explizit zum Tanzen eingeladen wird. Wenn dies jemand will, so ist es mit Maske möglich.»

Auch das Restaurant Goldenes Kreuz in Frauenfeld gibt an, dass ihr Galadinner an Silvester seit Wochen ausgebucht sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen