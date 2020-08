«Sie schnauzen die Menschen an und drohen mit Anzeigen»: Minigolf-Chef ärgert sich über die vielen Patrouillen im Kreuzlinger Seeburgpark In einem Leserbrief teilt der Betreiber der Minigolfanlage aus gegen den Sicherheitsdienst im Seeburgpark. Der zuständige Stadtrat Thomas Beringer stellt sich jedoch hinter die City Watch Security. Mario Testa 19.08.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Richard Lüthi betreibt seit 2001 die Minigolfanlage in Kreuzlingen. Ihn nervt die grosse Präsenz von Sicherheitsleuten im Seeburgpark. Bild: Mario Testa

(Kreuzlingen, 18. August 2020)

Richard Lüthi nervt sich über die die Sicherheitsleute der City Watch Security im Kreuzlinger Seeburgpark. In einem Leserbrief (unten angefügt) macht er seinem Ärger Luft und bezeichnet die Sicherheitsleute als Pseudo-Wachtruppe, Spitzel für die Polizei und Bürgerwehr, welche die Menschen drangsalierten und respektlos auftreten würden. «Sie spazieren durch den Park, schnauzen die Menschen mit einer Respektlosigkeit an und drohen mit Anzeigen», schreibt Lüthi eingangs des Leserbriefs.

«Ich wünschte mir, dass die Stadt Kreuzlingen nach der Krise über die Bücher geht und darauf achtet, dass die Bevölkerung mit Respekt behandelt wird.»

Im Gespräch mit Lüthi, der seit dem Jahr 2001 den Minigolfplatz mit der Kioskwirtschaft führt, wird schnell klar, dass er mit seinen Anschuldigungen im Besonderen auf Michael Maier, den Chef der City Watch Security abzielt. «Ich fühle mich von ihm geplagt, aber es hat grundsätzlich viel zu viel Security im Park. Die Polizei würde doch reichen, die macht einen guten Job.»

Sicherheitsleute setzten den Auftrag der Stadt um

Auf die Vorwürfe im langen Leserbrief angesprochen, sagt Michael Maier: «Meine Leute und ich begegnen viel Unverständnis, wenn wir unserer Tätigkeit nachgehen und die Passanten auf die Sicherheitsabstände hinweisen. Aber wir setzen nur den Auftrag der Stadt um und handeln im Rahmen unserer Kompetenzen.»

Sicherheitsleute der City Watch Security patrouillieren im Auftrag der Stadt Kreuzlingen im Seeburgpark. Sie kontrollieren unter anderem das Einhalten der Sicherheitsabstände. Bild: Andrea Stalder

(Kreuzlingen, 4. April 2020)

Er habe nichts gegen Richard Lüthi und verstehe auch nicht, weshalb dieser nun vier Monate nach einem Vorfall im Seeburgpark plötzlich einen Leserbrief als Racheakt verfasse.

«Es sassen damals deutlich mehr als die erlaubten 50 Personen in seiner Wirtschaft. Darauf habe ich ihn dreimal hingewiesen und dann die Polizei geholt, als er uneinsichtig blieb.»

Maier betont, dass er in 30 Jahren Sicherheitsdienst nie eine Klage erhalten habe. «Zudem sind unsere Leute gut geschult und verhalten sich korrekt. Es ist trotz der angespannten Lage wegen der Covid-Massnahmen nie eskaliert. Es war eine sehr schwere Zeit für uns aber auch für viele andere – und es ist immer noch schwierig.»

Stadtrat stärkt Sicherheitsdienst den Rücken

Verantwortlich für die Patrouillen der privaten Sicherheitsdienste in Kreuzlingen ist der Stadtrat. Nach der Änderung des neuen Sicherheitsreglements der Stadt, vergab der Stadtrat den Auftrag im März 2019 für zwei Jahre an die City Watch Security. Und diesen Entscheid bereut der zuständige Stadtrat Thomas Beringer nicht.

«Wir tauschen uns regelmässig aus, stehen in engem Kontakt. City Watch macht einen guten Job.»

Thomas Beringer, Stadtrat Kreuzlingen, Sicherheit und Häfen Bild: Mario Testa

Bislang habe er noch nie Reklamationen über die Patrouillen gehört, sagt Beringer. «Der Stadtrat will, dass die Distanzregeln eingehalten werden – das ist auch ein Teil des Auftrags an den Sicherheitsdienst. Deshalb wurde die Patrouillentätigkeit in den letzten Monaten auch ausgeweitet.»

Beringer betont auch, dass die Sicherheitsleute befugt sind, Bussen zu erteilen. «Sie dürfen nur nicht die Ausweise verlangen. Wenn das verweigert wird, müssen sie sich an die Polizei wenden. Das kam aber nur sehr selten vor.» Zu Richard Lüthis Leserbrief sagt Thomas Beringer: «Ich verstehe nicht, weshalb er diesen geschrieben hat. Es hat schon etwas von einem Racheakt.»