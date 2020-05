Sie lässt die Sulger Seniorinnen und Senioren nicht im Regen stehen Therese Gfeller-Zahnd hat kürzlich die Ortsvertretung der Pro Senectute Thurgau in Sulgen übernommen. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 08.05.2020, 16.50 Uhr

Therese Gfeller-Zahnd hat einen schwierigen Beginn bei Pro Senectute. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

«Ich freue mich auf meine neue Herausforderung und hoffe, ich kann bald persönliche Kontakte pflegen», sagt Therese Gfeller-Zahnd. Die gelernte Kauffrau ist seit einem Monat Ortsvertreterin von Pro Senectute Thurgau in Sulgen. Die 61-jährige Sulgerin freut sich auf ihren Arbeitsbeginn, der coronabedingt noch auf sich warten lässt.

Seit knapp sieben Jahren musste die Gemeinde ohne Pro-Senectute-Ortsvertretung auskommen. Die Suche nach ehrenamtlichen Freiwilligen, die bereit seien, ein langfristiges Engagement zu übernehmen, werde immer schwieriger, weiss Therese Gfeller. Für sie stand allerdings seit längerem fest, dass sie eines Tages für Pro Senectute arbeiten möchte. «Pro Senectute hat mich schon immer fasziniert, weil diese Fach- und Dienstleistungsorganisation für die ältere Bevölkerung und deren Angehörigen ein offenes Ohr hat. Auch für diejenigen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen», erklärt Therese Gfeller ihr Engagement.

Schon ihre Eltern seien bis zu ihrem Lebensende von der Pro Senectute begeistert gewesen. Sie hätten Vorträge besucht und es genossen, mit Gleichaltrigen Sportaktivitäten auszuüben. «Mein Götti ist ebenfalls glücklich, dass er dank der Organisation einen geduldigen Steuerberater gefunden hatte», erzählt Therese Gfeller mit einem zufriedenen Lachen.

Bindeglied zwischen der Gemeinde und Pro Senectute Thurgau

Die Ortsvertreter sind das Bindeglied zwischen Wohngemeinde und Pro Senectute Thurgau. Sie sind die lokale Kontaktstelle und pflegen die Verbindung zu den älteren Einwohnern. Allerdings gibt es einige Gemeinden im Kanton, die noch ohne Ortsvertretung sind.

Das Gebiet Therese Gfellers umfasst die Gemeinde Sulgen mit den dazugehörenden Weilern Bleiken, Uehrenbohl und Gubertshausen. Unter anderem nimmt die Ortsvertreterin Wünsche und Bedürfnisse älterer Menschen auf und leitet diese an die Zuständigen bei Pro Senectute Thurgau weiter. Sie wird aber auch Geburtstags- und Krankenbesuche bei Senioren machen, sobald persönliche Kontakte wieder erlaubt sind. Bedingt durch die Coronakrise muss Gfeller noch darauf verzichten. Die spezifische Einführung in ihr Amt erfolgt durch die zuständige Regionalvertretung, ebenfalls coronabedingt, erst später. Therese Gfeller wird auch die Pro-Senectute-Herbstsammlung in Sulgen organisieren. Da wiederum eine Haustürsammlung zu Gunsten der älteren Bevölkerung durchgeführt wird, ist die Ortsvertreterin auf helfende Hände angewiesen. «Ich hoffe, es finden sich genügend Freiwillige», sagt sie.

Pro Senectute und ihre Dienstleistungen

Pro Senectute hält vielfältige Angebote für alle Lebensbereiche im Alter bereit. Pro Senectute und Spitex, welche die pflegerischen Leistungen abdeckt, ergänzen sich gegenseitig.

Pro Senectute berät bei Alltagsfragen (Finanzen, Rechtsauskünfte, Vorsorgedokumente, Testament und einfache Erbschaftsfragen), unterstützt zu Hause und bietet Freizeitveranstaltungen an. (yal) Weitere Informationen

unter www.tg.prosenectute.ch.

«Es ist mir wichtig, dass die ältere Bevölkerung sich unterstützt und verstanden fühlt. Ich möchte, dass zwischen den Generationen etwas Verbindendes und nicht ein Gegeneinander oder gar etwas Trennendes entsteht.» Therese Gfeller ist überzeugt, dass nach dem Corona- Lockdown eine arbeitsintensive Zeit auf sie zukommen wird – dann nämlich, wenn wieder persönliche Kontakte möglich sind. «Ich freue mich auf viele interessante Begegnungen – mit Senioren, Heimleitern, Behörden und Vereinsvertretern, aber auch auf die Weiterbildungen.»

Gemäss Auskunft von Bernadette Götsch, Teamleiterin Freiwilligenarbeit bei der Geschäftsstelle von Pro Senectute Thurgau in Weinfelden, mussten Alternativen zu den Kursangeboten, die alle gänzlich gestrichen wurden, gesucht werden. Beispielsweise wurde nun ein Malwettbewerb lanciert – «Malen gegen die Langeweile».

Der Kontakt mit Kundinnen und Kunden wurde seit Beginn der Coronakrise möglichst ohne persönliche Begegnung aufrechterhalten. «Inzwischen laufen die hauswirtschaftlichen und sozialbetreuerischen Leistungen wieder an. Wir halten uns aber streng an die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit und haben in den Beratungsräumen auch Plexiglasscheiben angebracht», sagt Götsch.

Hinweis

Für die Pro-Senectute-Herbstsammlung in Sulgen (Haustürsammlung, die im September/Oktober stattfindet) werden freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. Bei Interesse Mail an: therese.gfeller@bluewin.ch