Sie alle wollen gute Nachbarn sein: In Konstanz kandidieren fünf Männer als Oberbürgermeister Am 27. September wählt die Kreuzlinger Nachbarstadt sein Oberhaupt für die nächsten acht Jahre. Ein helvetischer Kandidaten-Check. Urs Brüschweiler/Rahel Haag 22.09.2020, 04.30 Uhr

Am 27. September wählt Konstanz sein Stadtoberhaupt. Erringt kein Kandidat das absolute Mehr folgt am 18. Oktober ein zweiter Wahlgang um den Einzug ins Rathaus. (Bild: PD/Konstanz Tourismus)

Stets waren es Männer-Duos, wenn nicht gar Männerfreundschaften an der Spitze der Zwillingsstädte. Josef Bieri und Horst Frank durften als Kreuzlinger und Konstanzer Stadtoberhäupter einst den Grenzzaun durchschneiden. Im vergangenen Frühling inszenierten sich dann Thomas Niederberger und Uli Burchardt als gemeinsame Kämpfer für offene Grenzen.

Letzterer muss nun nach acht Jahren zum ersten Mal zur Wiederwahl als Oberbürgermeister antreten. Ob der CDU-Mann gegen den überraschend heftigen Gegenwind das Amt verteidigen kann, entscheiden am kommenden Sonntag rund 67'000 Konstanzer Stimmberechtigte. Etwa die Hälfte davon wird sich erfahrungsgemäss am ersten Wahlgang beteiligen. Der 49jährige Uli Burchardt ist als Bisheriger sicher der Kronfavorit. Klar ist, auf jeden Fall, das Oberbürgermeisteramt wird in Männerhand bleiben. Eine Kandidatin suchen die Nachbarn in ihren Wahlunterlagen vergebens. Luigi Pantisano (41), Mitglied der «Linken», bringt mit seiner politischen Ausrichtung am meisten Zunder in den Abstimmungskampf. Anwalt Andreas Hennemann von der SPD (40), der parteilose und unkonventionelle «Anti-Burchardt» Jury Martin (57) und der ebenfalls betont unabhängige Betriebswirt Andreas Matt (53) komplettieren das Kandidatenfeld.

Unsere Zeitung hat die fünf Männer über ihre Vorstellungen zum Verhältnis und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Konstanz und Kreuzlingen befragt.

Uli BurchardtAmtierender Oberbürgermeister (Bild: Lukas Ondreka)

Uli Burchardt: «Austausch über Nationen hinweg»

Er will bleiben, was er ist: Seit acht Jahren hat Uli Burchardt das Amt des Konstanzer Oberbürgermeisters inne. «Kreuzlingen und Konstanz sind schon historisch Nachbarn und Freunde», sagt der 49-Jährige. Es sei ein besonderes Verhältnis, auch durch die besondere geografische Situation. «Ich stehe dafür, dass wir dieses gute nachbarschaftliche und freundschaftliche Verhältnis weiter pflegen, jederzeit gesprächsbereit, mit einer immer offenen Grenze und einem Austausch über die Grenzen und Nationen hinweg», sagt der gelernte Landwirt und studierte Förster. Als seinen grössten beruflichen Erfolg bezeichnet der gebürtige Konstanzer die Tatsache, dass er sich selbst immer treu geblieben sei, «auch wenn’s manchmal schwer war».

Andreas Hennemann

Kandidat (Bild: Lukas Ondreka)

Andreas Hennemann: «Konsequentere Kooperation»

«Die Städte Konstanz und Kreuzlingen sind nicht nur aus der Luft betrachtet ein einheitlicher Raum», sagt Andreas Hennemann. Grenzen seien nicht wirklich sichtbar. «Wir bilden auch einen einheitlichen Kulturraum», fügt der Anwalt hinzu. Seit 20 Jahren lebt der Sohn einer Frisörin und eines Zimmermanns in Konstanz. Sein wichtigstes Accessoire im Wahlkampf ist sein Notizbuch. Darin hält er die Ideen der Wählerinnen und Wähler fest. «Als Oberbürgermeister von Konstanz will ich eine stärkere Kooperation mit der Stadt Kreuzlingen pflegen», sagt der 40-Jährige. Diese müsse konsequenter verfolgt werden als in der Vergangenheit. «Bei den Themen Verkehr und Kultur bietet sich eine solche engere Zusammenarbeit besonders an.»

Jury Martin

Kandidat (Bild: Lukas Ondreka)

Jury Martin: «Die Grenze in den Köpfen abbauen»

«Als Ur Paradieser hatte ich immer schon ein gutes Verhältnis zu den Schweizern», sagt Jury Martin. «Ich habe zirka acht Jahre lang in der Schweiz als Schlosser und Ingenieur gearbeitet», fügt er hinzu. Das einzige Wahlplakat des gebürtigen Konstanzers steht in seinem eigenen Garten. Der Grund: Der 57-Jährige will nicht, dass sein Gesicht überall in der Stadt zu sehen ist. Das Schweizer Abwasser werde in Konstanz geklärt, was für beide mehr Vor- als Nachteile habe. «Ich denke, es ist nun an der Zeit, dafür zu sorgen, dass auch die Städte grenzüberschreitend auf Augenhöhe für ihre Bürger eine Region schaffen, die die Grenze in den Köpfen verschwinden lässt.» Martin ist überzeugt: «Wir haben zusammen mehr Chancen uns zu entwickeln.»

Andreas Matt

Kandidat (Bild: Lukas Ondreka)

Andreas Matt: «Zusammenarbeit auf Augenhöhe»

Er spricht fliessend Türkisch. Der diplomierte Betriebswirt Andreas Matt hat zwölf Jahre in Istanbul gelebt. 2018 ist er nach Deutschland zurückgekehrt. «Kreuzlingen und Konstanz müssen in Zukunft sehr viel enger und auf Augenhöhe zusammenarbeiten, da wir die bestehenden Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen können», sagt der 53-Jährige. In einer intensiven Partnerschaft der beiden Städte sieht der Vater zweier Töchter sehr viel Potenzial und eine «grossartige Zukunftsperspektive». Ein regelmässiger Austausch zwischen den Stadtverwaltungen sei für ihn selbstverständlich. «Mit einem regelmässig stattfindenden Kreuzlingen-Konstanz-Bürgerfest werden wir die Freundschaft unserer Bürger und Bürgerinnen vertiefen.»

Luigi Pantisano

Kandidat (Bild: Lukas Ondreka)

Luigi Pantisano: «Wir waren kein so guter Nachbar»

Der 41-jährige Luigi Pantisano lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Stuttgart. Der Stadtplaner war während drei Jahren im Konstanzer Quartier Berchen/Öhmdwiesen tätig. Konstanz und Kreuzlingen gehörten zusammen, sagt der Sohn italienischer Eltern. «Leider muss ich zugeben, dass wir in den letzten Jahren kein so guter Nachbar waren: Wir locken sehr viel Kaufkraft von Kreuzlingen nach Konstanz.» Als Oberbürgermeister wolle er etwas zurückgeben und in Tourismus und Kultur stärker zusammenarbeiten. «Gleichzeitig wünsche ich mir, dass unsere Pflegekräfte nicht immer in den Thurgau gelockt werden.» Diese Themen könnten die Gemeinderäte in regelmässigen Abständen in gemeinsamen Sitzungen diskutieren, fügt er an.