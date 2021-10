CVP Amriswil will eine Initiative für Videoüberwachung lancieren

Im Gegensatz zu Amriswil haben die drei grössten Städte des Kantons die Videoüberwachung auf öffentlichem Grund geregelt. Der ehemalige Stadtrat André Schlatter informierte seine Parteikolleginnen und -kollegen, wie die Situation in Arbon, Kreuzlingen und Frauenfeld ausschaue. Arbon habe die Videoüberwachung in einem umfassenden «Reglement über die öffentliche Sicherheit und Ordnung» drin. In Kreuzlingen sei die Videoüberwachung zusammen mit «verkehrs- und ordnungsdienstlichen Aufgaben» geregelt. Das schlankste Reglement habe hingegen die Hauptstadt. Auf nur zwei Seiten hat Frauenfeld den Einsatz von Kameras auf öffentlichem Grund festgehalten.

Jurist André Schlatter, in der renommierten St. Galler Kanzlei «Grand und Nisple» als Rechtsanwalt tätig, will eine schlanke Lösung wie in Frauenfeld, die nur die Videoüberwachung regelt. Würden auch noch andere Dinge in diesem Reglement festgehalten werden müssen, so böte die Initiative mehr Angriffsfläche, erklärte Schlatter den Mitgliedern der CVP Region Amriswil. Bis spätestens Ende November will die Partei ihre Initiative starten. Danach hat sie 90 Tage Zeit, um die benötigten 400 Unterschriften zusammenzubringen. (man)