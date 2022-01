Aufstieg und Niedergang der Firma Saurer

Serie Arboner Industriegeschichte: Aufstieg und Niedergang der Saurer-Nutzfahrzeuge – Teil I «Eine Sternstunde»: So wurde die Firma Saurer gross – und trug entscheidend zur Entwicklung der Stadt Arbon bei Franz Saurer und seine Söhne träumten davon, einmal im Betrieb zehn Personen beschäftigen zu können. Etwa siebzig Jahre später sollten es um die 3000 sein. Dies sind die aussergewöhnlichen Anfänge der Firma Saurer, während hundert Jahren der bedeutendste Hersteller von Lastwagen, Autobussen und Militärfahrzeugen in der Schweiz. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 04.01.2022, 17.21 Uhr

Ein früher Saurer-Postomnibus. Bild: Museumsgesellschaft Arbon

Franz Saurers Traum war es, einmal zehn Mitarbeiter in seinem Familienbetrieb beschäftigen zu können. Gerade siebzig Jahre später sollten es um die 3000 sein – und die Firma mit Sitz in Arbon zum bedeutendsten Hersteller von Lastwagen, Autobussen sowie Militärfahrzeugen in der Schweiz avancieren. Ausserdem förderte sie die Entwicklung des Oberthurgauer Städtli massgeblich. Wie geht das? Und fast genauso spannend: Wieso ist dieser Geschäftszweig und damit faktisch das Imperium untergegangen? Diesen Fragen ist eine Studie am Lehrstuhl für strategisches Management an der Hochschule St.Gallen (HSG) unter Leitung von Professor Johann Peter Murmann nachgegangen. Im Folgenden wichtige Erkenntnisse und ein Blick in die Geschichte.

Franz Saurer. Bild: Museumsgesellschaft Arbon

Franz Saurer wuchs in ärmlichen Verhältnissen im deutschen Sigmaringen auf, er war das siebte von 13 Kindern. Nach verschiedenen beruflichen Stationen machte er sich selbstständig, indem er 1853 im St.Galler St.Georgen eine Giesserei gründete. Genau zur richtigen Zeit, denn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte in der Schweiz die Industrialisierung ein. Im Betrieb arbeiteten zwischen zwei und sechs Männern sowie fünf der sechs Söhne.

Franz Saurer heiratet eine Arbonerin

Kurz nach dem Tod seiner Frau heirate Franz Saurer die Arboner Witwe Paulina Stoffel. Sie hatte von ihrem Mann eine Fabrik geerbt mit allen zur Jacquardweberei erforderlichen Einrichtungen, ausserdem umfangreichen Grundbesitz an bester Seelage. Franz Saurer zog darauf mit seinen Söhnen ins Städtli. Lokalhistoriker Hans Geisser sagt dazu:

«Eine Sternstunde für die Entwicklung der Stadt.»

Denn die Erfolgsgeschichte des Betriebes ist beispiellos.

Adolph Saurer. Bild: Museumsgesellschaft Arbon

Die mechanische Werkstätte umfasste ein sehr vielfältiges Fabrikationsprogramm für Webstühle und Eisengusswaren, da das Unternehmen Zulieferer von zahlreichen kleinen Betrieben und Privaten war. 1866 kehrte Sohn Adolph Saurer von Auslandsreisen nach Arbon zurück und schaltete sich in den Betrieb ein. Wenig später holte er seinen älteren Bruder Anton dazu, der in einer St.Galler Maschinenfabrik umfassende Kenntnisse zum Bau von Stickmaschinen erworben hatte. Nur zwei Jahre danach konnte Saurer die erste Handstickmaschine ausliefern, und das Geschäft begann zu florieren; kein Zufall, denn die Ostschweiz befand sich in den 1860ern in einem regelrechten Stickmaschinenfieber, nachdem Franz Rittmeyer, einem St.Galler Fabrikanten, die Vervollkommnung der ersten Handstickmaschine gelungen war. So halten es die HSG-Studierenden fest. Bereits 1883 nahm die Firma Saurer mit 796 produzierten Stickmaschinen pro Jahr den Schweizer Spitzenrang ein. Das Wachstum ging einher mit zahlreichen An-, Um- und Neubauten des Arboner Fabrikareals und einem wachsenden Personalbestand.

Eine Dampf-Doppelhandstickmaschine aus dem 19. Jahrhundert. Bild: Museumsgesellschaft Arbon

Ein ganz plötzlicher Tod

Der Erfolg war vor allem den Söhnen Adolph und Emil Saurer zuzuschreiben, welche die Firma nach dem plötzlichen Tod von Bruder Anton und Vater Franz 1882 tatkräftig führten. Insbesondere Adolph Saurer spornte seine Konstrukteure stets an, die Modelle zu vereinfachen und Leistung sowie Präzision zu erhöhen. Saurer wurde dadurch zum Innovator von zahlreichen Stickmaschinen.

1896 starb Emil Saurer an einem Hirnschlag. Adolph Saurer übernahm die Firma; er war ein unermüdlicher Schaffer, der es verstand, die wirtschaftlichen Entwicklungen genau zu beobachten und rasch auf technische Errungenschaften zu reagieren. Durch die Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf Petrolmotoren und später Lastwagen gelang es ihm, die Abhängigkeit von der krisenanfälligen Stickerei-Industrie zu verringern. Laut den HSG-Absolventen der Schlüssel zum Erfolg. Unter Adolph Saurer entwickelte sich das Unternehmen von einer Einzelfirma mit 414 Mitarbeitenden 1896 zum industriellen Grossunternehmen mit 2199 Mitarbeitenden vor dem Ersten Weltkrieg.

Ein früher Saurer-Lastwagen. Bild; Museumsgesellschaft Arbon

Ein fulminanter Start

Hippolyt Saurer. Bild: Museumsgesellschaft Arbon

Um die 1900er-Wende nahm das Motorengeschäft Fahrt auf mit der Entwicklung des Benzinmotors und dem billiger werdenden Benzin. Obschon Adolph Saurer mit dem Fahrzeugbau begann, trieb sein Sohn Hippolyt das Geschäft ab 1903 voran. Hippolyt Saurer hatte an der ETH Zürich studiert und brachte eine aussergewöhnliche technische sowie mathematische Begabung mit.

Adolph Saurer stellte für den Automobilbau beträchtliche finanzielle Mittel zur Verfügung. Mit grossen Stückzahlen konnte sich Saurer auf dem Schweizer Markt gut behaupten und früh an die Spitze schieben. Das Familienunternehmen hatte einen Vorteil, weil es über praktische Erfahrung im Maschinenbau und über ein grosses internationales Beziehungsnetzwerk verfügte. Ausserdem verstärkte Adolph Saurer das Unternehmen mit talentierten Ingenieuren aus dem Motorenbau wie Heinrich Mayer von Daimler.

Adolph Saurer wollte keine Luxusvehikel

Schon 1904 stellte Saurer im Pariser Autosalon ein Exponat aus, und bereits 1907 beschäftigte die Firma um die 400 Mitarbeiter in der Motorfahrzeug-Abteilung. Sechzig Wagen konnten vorgewiesen werden. Von Beginn an lag der Fokus auf Nutzfahrzeugen, da Adolph Saurer der nützlichen Industrie dienen wollte.

Anfang des 20. Jahrhunderts steigerte Saurer durch viele neue Mitarbeiter die Produktionskapazität, um den wachsenden Markt zu bedienen. 1909 baute man in Arbon über hundert Lastwagen und 1910 bereits über zweihundert – damit war das Unternehmen die Nummer eins in der Schweiz. Die Firma fertigte auf individuelle Bestellung, wobei Brauereien zu den ersten Grossabnehmern gehörten, weil sie ihre Ware frisch zu den Abnehmern bringen mussten. Rund 85 Prozent der Fahrzeuge wurden exportiert.

Ein Werk für Tüftler entsteht

Der Automobilbau war zu dieser Zeit ein Experimentierfeld, er brachte grosse technische Herausforderungen mit sich. Adolph Saurer förderte den Aufbau von Humankapital und Kompetenzen, indem er unter anderem einen Probierstand im Werk einführte, bei dem gepröbelt und getüftelt werden konnte; Hippolyt Saurer gilt als höchst moderner Ingenieur, unter anderem erfand er die Motorenbremse, einen Geschwindigkeitsregulator und einen druckluftbetriebenen Anlasser. Das verhalf Saurer zu gutem Ruf.

Autorennen und -ausstellungen sorgten zudem für Popularität in der Bevölkerung. Ab 1907 waren Saurer-Wagen bei Konkurrenzfahrten in Europa vertreten und holten einen Preis nach dem anderen. Legendär ist die Durchquerung des nordamerikanischen Kontinents mit einem Saurer-Lastwagen 1911.

Dieser Saurer-Lastwagen fährt von New York nach San Francisco und durchquert Nordamerika. Bild: Museumsgesellschaft Arbon

Die Wettbewerbe verhalfen der Marke zu internationalem Ruhm. So eröffnete Saurer 1909 und 1910 ausländische Niederlassungen sowie Tochtergesellschaften, namentlich in Frankreich, Deutschland, Österreich-Ungarn, den USA und in Moskau.

Zwischenfazit der HSG-Studie: Die Kombination aus finanziellen Mitteln, Ressourcen aus dem Textilmaschinenbereich, der Rekrutierung von einzigartigen Individuen, der Initiative von Hippolyt Saurer und nicht zuletzt der Geschwindigkeit, mit der das neue Geschäftsfeld ausgebaut wurde, hätten zu den Erfolgen geführt, die in den nächsten Jahrzehnten gefeiert werden konnten.

«Saurer hat in dieser Periode verstanden, was man gut kann und wo die eigenen Stärken liegen.»

Der Erste Weltkrieg war eine Art Initialzündung für Nutzfahrzeuge, Lastwagen wurden gefragter als Personenwagen. Saurer zählte zu den Gewinnern der Kriegswirtschaft. Der Umsatz stieg von 11,8 Millionen vor dem Krieg auf 32,3 Millionen danach an. Schon im Geschäftsjahr 1914/15 steuerten die Nutzfahrzeuge über drei Viertel zum Konzernumsatz bei.

Brisantes Kunststück: Fahrzeuge für beide Kriegsseiten

Saurer vollbrachte gemäss den HSG-Junior-Wissenschaftern ein Kunststück, das wohl nur wenigen Firmen zu dieser Zeit gelang: Das Unternehmen produzierte in den Werken Lindau und Suresnes (Frankreich) Militärfahrzeuge für beide Kriegsseiten. Die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg sondierte eine Kooperation mit Saurer, um Lastwagen für die deutsche Armee herzustellen; das sogenannte Lastwagenwerk MAN-Saurer wurde nach aussen hin als Lizenzkonstrukt wahrgenommen. Im Werk Suresnes produzierte man indes ganze 3945 Lastwagen für die französische Armee.

Saurer-Vehikel bei einer Versuchsfahrt der Schweizer Armee. Bild: Museumsgesellschaft Arbon

