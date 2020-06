Interview Seraina Hess, Chefredaktorin von «amriswil.info»: «Das alte Kleid hat nicht mehr gepasst» Die Amriswiler Stadtzeitung erscheint mit neuem Namen und Layout. Chefredaktorin Seraina Hess erzählt, wie es dazu gekommen ist. Manuel Nagel 05.06.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seraina Hess hält die Titelseite der ersten Ausgabe von «amriswil.info» in der Hand. Bild: Manuel Nagel

Seraina Hess, wann haben Sie sich das letzte Mal ein neues Kleid gegönnt?

Seraina Hess: Das war vor etwa zwei Monaten. Ich habe meine Sommergarderobe aufgefrischt.

Im neuen Look kommt auch die Stadtzeitung daher. Hat das alte Kleid von «amriswil aktuell»nicht mehr gepasst?

Ja, das kann man so sagen. Es war eine Zeitung aus einem anderen Jahrzehnt. Nach 13 Jahren kam sie mittlerweile etwas altbacken daher. Auch gab es gestalterisch nicht wirklich viele Möglichkeiten. Die Frontseiten sahen deshalb oft ähnlich aus.

Mit «amriswil.info» gab es gleich auch einen neuen Namen. Wie kam es dazu?

Wir baten vier Agenturen um Gestaltungsentwürfe und waren dabei auch offen für einen neuen Namen, sofern eine Idee überzeugt. Letztlich haben wir uns entschieden, mit der Agentur Quellgebiet aus Amriswil zusammenzuarbeiten. Ihr Layout überzeugte uns von Anfang an und sie schlugen auch den neuen Namen vor.

Die letzten Tage vor dem Release der neuen Zeitung waren für Chefredaktorin Seraina Hess ziemlich stressig. Bild: Manuel Nagel

Ist er auch besser als der alte?

Einerseits suggerierte der alte Name, dass die Zeitung aktuell ist. Aber eine Wochenzeitung kann das nicht immer. Für uns war das Konzept hinter dem neuen Namen überzeugender. Der Name «amriswil.info» ist auch eine Internetadresse. Man darf unsere Social-Media-Kanäle nicht vergessen, auf denen man die Marke platzieren kann.

Mit Ihnen als Kommunikationsverantwortliche hielt auch ein neuer Stil Einzug. Sie bespielen die sozialen Medien sehr aktiv. Ist die Printausgabe noch wichtig?

Das neue Layout ist auch ein Bekenntnis, an der gedruckten Ausgabe festzuhalten. Es gab schon einige Gemeinden, die auf ein Printprodukt verzichten wollten. Einige haben ihre Entscheidung dann wieder zurückgenommen. Im Optimalfall hat man alles und es ergänzt sich.

Seraina Hess ist seit August 2019 Kommunikationsverantwortliche der Stadt Amriswil. Bild: Manuel Nagel

Man kann nicht erwarten, dass man mit einem Post auf Facebook oder einem Tweet alle Leute erreicht. Ebenso wenig kann man erwarten, dass alle informiert sind, wenn man ihnen das Gemeindeblättli nach Hause schickt.

Beim Neubau der Stadthauserweiterung gab es einen Bericht und Fotos in der Zeitung und auf Instagram konnten wir auch einen Film zeigen, worauf wir wiederum in der Zeitung hingewiesen haben.

Donnerstag, 15 Uhr, vor nicht ganz einer Stunde haben Sie das «amriswil.info» in den Druck geschickt. Zufrieden?

Mit der Gestaltung ja. Es kommt sehr schön daher. Allerdings ist mir eine Geschichte gestorben, die ich am Freitag gerne im Blatt gehabt hätte. Die kommt dann in einer nächsten Ausgabe. Aber es hat beim Schreiben viel Freude bereitet, wenn man ein schönes Produkt entstehen sieht.

Die Stadtzeitung erscheint seit letztem Sommer auch in Hefenhofen und Sommeri. Will man so schon mal vorspuren für eine allfällige Fusion der drei Gemeinden?

Da bin ich die falsche Ansprechperson. (lacht)

Oder ist es denkbar, dass das Sommerer Blättli und das Gemeindeblättli von Hefenhofen einst mit «amriswil.info» zusammenspannen?

Gespräche gab es meines Wissens noch nicht. Aber es wäre durchaus eine Idee, die man verfolgen könnte, zumal wir die Gemeinden bereits bedienen, seit die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri in unserem Blatt vertreten ist.

Von ihrem neuen Arbeitsplatz aus kann Seraina Hess auf den evangelischen Kirchturm blicken. Bild: Manuel Nagel

Sie arbeiten hier, wohnen aber in der Stadt St.Gallen. Haben Sie dennoch schon einen Lieblingsplatz in der Gemeinde gefunden?

Ein Klischee, aber das Schloss Hagenwil ist einfach traumhaft.

Neu ist auch Ihr Arbeitsplatz. Sie zogen vom etwas muffigen Büro im Zwischengebäude in den eben fertiggestellten Erweiterungsbau. Wie lässt es sich dort arbeiten?

Es herrscht eine gute Atmosphäre in diesem Neubau. Es ist hell, modern und wirkt durch das viele Holz sehr warm. Und ich habe einen tollen Ausblick auf den höchsten Kirchturm im Kanton.

www.amriswil.info