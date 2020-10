Video Irrfahrt in der Fussgängerunterführung: Seniorin sorgt für Lacher in Weinfelden Im Thurgau macht momentan ein Video die Runde. Es zeigt ein Auto in der Fussgängerunterführung des Weinfelder Bahnhofs. Die Lenkerin selbst nimmt ihr Malheur mit Humor. Mario Testa 30.10.2020, 14.00 Uhr

Grosses Gelächter herrschte am Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr in der Fussgängerunterführung des Bahnhofs Weinfelden. Eine Frau hatte sich mit ihrem Auto in die Unterführung verirrt. Auf Anfrage der Redaktion sagt die Lenkerin: «Ich bin einfach am falschen Ort runter gefahren. Unten musste ich dann wieder kehren, das war gar nicht so einfach. Aber ein Mann hat mir geholfen und mich eingewiesen.»