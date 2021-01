Seltenes Hobby «Wir laufen ja auch nicht ohne Unterhosen herum»: Warum eine 86-jährige Roggwilerin über 90 Puppen bis auf die Unterwäsche perfekt eingekleidet hat Rosina Bösch teilt ihr Haus mit alten Puppen. Deren Kleider hat sie alle selbst genäht. Das Hobby ist eine Art Ersatz für ihren Berufswunsch, den sie nie verwirklichen konnte. Annina Flaig 19.01.2021, 04.20 Uhr

Rosina Bösch hat ihren Puppen nicht nur Röcke genäht. Darunter tragen alle einen Unterrock und Unterwäsche. Andrea Stalder

Sie sehen alle aus, als würden sie auf einer Hochzeit tanzen. 93 Puppen stehen da in Reih und Glied. Bei jeder sind Rock, Schuhe, Blusen, Frisur und sogar der Haarschmuck perfekt aufeinander abgestimmt. «Das sind Sonntagskleider. Früher hat man darauf viel Wert gelegt», erzählt Rosina Bösch. Die 86-jährige Roggwilerin ist stolz auf ihr Werk und zeigt es mit Freude.

Die Puppen sind perfekt gekleidet und frisiert. Sie sehen aus, als würden sie auf einer Hochzeit tanzen. Bild: Andrea Stalder

Über Jahrzehnte hinweg hat sie auf Flohmärkten in Arbon und Umgebung ausgediente Puppen gekauft und ihnen neues Leben eingehaucht. Als Erstes hat sie jeweils dafür gesorgt, dass sie sauber sind.

«Ich habe die Puppen in der Badewanne geschrubbt und ihnen die Haare gewaschen.»

Danach hat sie ihnen neue Kleidchen auf ihre kleinen Körper massgeschneidert. Eine diffizile Arbeit, die Ausdauer erfordert. Denn Bösch hat für jedes Kleidungsstück ein eigenes Schnittmuster entworfen und aus Stoffresten immer zuerst einen Entwurf genäht, bevor sie sich mit dem schönen Stoff an die Nähmaschine setzte.

In ihrem Haus in Roggwil sind die Puppen in der Stube, im Gang, auf dem Bett und in grossen Vitrinen ausgestellt. Die Puppenkleider-Schneiderin schnappt sich den Matrosen und streckt ihn in die Kamera. Der Knirps hat es ihr besonders angetan. Er trägt ein Hemd mit charakteristischem Matrosenkragen, gestreiften Manschetten und einem edlen Knopf am Hals.

Rosina Bösch besitzt eine grosse Puppensammlung mit 93 Puppen. Deren Kleider hat sie alle selbst genäht. Der Matrose auf dem Bild gefällt ihr besonders gut. Bild: Andrea Stalder

«Das Puppenkleider-Nähen wurde zu meiner grossen Leidenschaft»

Auf dem Bett steht eine Puppe im Pyjama. Eine andere trägt einen Skianzug aus diesem metallisch glänzenden Stoff, wie er auf der Piste einmal Mode war.

Die Puppen von Rosina Bösch sind auch eine Zeitreise. Diese hier trägt einen Skianzug aus einem metallisch glänzenden Stoff, wie er auf der Piste einst top modern war. Andrea Stalder

Manchen Puppen hat die Rentnerin mit einer Bohrmaschine Löcher in die Ohren gebohrt, damit sie ihnen Ohrringe anziehen kann. Doch das ist noch nicht alles. Verschmitzt hebt sie einer den Rock hoch: Zum Vorschein kommt ein kleines Höschen mit Spitzen dran. «Das habe ich aus der alten Unterwäsche meiner Tochter geschneidert», sagt sie hinter vorgehaltener Hand und lacht aus vollem Hals.

Warum sie sich diese Mühe macht? «Ach», sagt sie, «wir laufen ja auch nicht ohne Unterhosen herum.» Ihre Puppen tragen aber nicht nur massgeschneiderte Unterwäsche, jede hat auch einen Unterrock mit doppeltem Saum. Und die meisten Kleider sind mit Spitzenbordüren verziert. Bösch öffnet verschiedene Schachteln mit gesammelten Spitzen, Knöpfen und Applikationen und sagt: «Das Puppenkleider-Nähen wurde zu meiner grossen Leidenschaft.»

Die Rentnerin hat über Jahre hinweg Accessoires für ihre Puppenkleider gesammelt. Bild: Andrea Stalder

Sie konnte nur vier Jahre lang zur Schule

Rosina Bösch ist als viertes von zehn Geschwistern in der Steiermark in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Als Kind wollte sie Handarbeitslehrerin werden. Doch es war Krieg. Ihre Schulzeit dauerte nur viereinhalb Jahre. Sie erinnert sich:

«Als die Bomben fielen, wurde die Schule geschlossen.»

Sie hatte eine Zeitlang bei den Bauern gearbeitet, später in einem Restaurant in Vorarlberg. Mit 19 kam sie in die Schweiz, um im Café Schmiedstube in Arbon zu arbeiten. An der Fasnacht hat sie den Arboner Jakob Bösch kennen gelernt, geheiratet, mit ihm zwei Töchter bekommen und ein Haus gebaut. Die Familie lebte von einem unregelmässigen Einkommen, das er als selbstständiger Präzisionsschleifer erwirtschaftete.

Mit viel Liebe zum Detail hat Rosina Bösch für jede ihrer Puppen die passende Kleidung genäht. Bild: Andrea Stalder

«Ich habe mir das Nähen selbst beigebracht, damit wir keine Kinderkleider kaufen müssen.»

Dadurch konnte die Familie viel Geld sparen. «Und ich konnte meine Liebe zur Handarbeit auch ohne Ausbildung irgendwie ausleben.»

Die Stoffe, die sie benötigte, kaufte sie nicht im Fachgeschäft. «Sonst hätte ich ja nichts gespart.» Stattdessen wendete sie einen einfachen Trick an: Für wenig Geld kaufte sie jeweils gebrauchte Kleider auf den Flohmärkten und zerschnitt sie, um daraus neue zu machen. Das hat sie später auch bei den Puppenkleidern so gemacht. Mit denen begann sie nämlich erst, als ihre Kinder älter waren und keine selbstgenähten Kleider mehr benötigten. Wann das genau war, weiss sie nicht mehr: «Es ist alles ewig her», sagt sie und winkt ab. Sicher ist, dass das Nähen über Jahrzehnte ihr Hobby geblieben war.

Rosina Bösch mit ihrer umfangreichen Puppensammlung. Bild: Andrea Stalder

Heute näht sie nicht mehr. Ihre Sehkraft sei zu schwach geworden. Doch sie bedauert das nicht. «Es kommt nicht so sehr darauf an, was man macht. Wichtig ist einfach, dass man in Bewegung bleibt.» Und das ist Rosina Bösch jeden Tag. Seit dem Tod ihres Mannes vor acht Jahren hat sie die Arbeit im Haus und drum herum alleine in die Hand genommen: Sie hat im Keller die Wände isoliert und Türen, Wände und Böden frisch gestrichen. Ihre Einkäufe erledigt sie mit dem Velo. Zweimal am Tag geht sie eine Stunde spazieren. Und wenn es denn endlich wieder Frühling werde, müsse sie im Garten ihre vier Gemüsebeete umstechen und neu bepflanzen.