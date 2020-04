Seit 65 Jahren sind sie unzertrennlich Am Donnerstag feiern Margrith und Emil Freund-Obi ihre Eiserne Hochzeit in Weinfelden. Sie haben sich am 30. April 1955 das Ja-Wort gegeben. Mario Testa 29.04.2020, 16.45 Uhr

Margrith und Emil Freund-Obi feiern am Donnerstag ihre Eiserne Hochzeit in Weinfelden. (Bild: PD)

Das Ehepaar Margrith und Emil Freund-Obi lebt im Wohn- und Pflegeheim Tertianum Zedernpark in Weinfelden. Am 30. April 1955 gaben sich die beiden in Scherzingen das Ja-Wort. 27 Jahre lang arbeiteten die beiden in der Landwirtschaft in Alterswilen und Wängi, bevor sie 1972 das Mesmeramt in der evangelischen Kirchgemeinde Weinfelden antraten, wo sie bis zur Pensionierung 1993 amteten.