Segeln Mit dem Sohn im gleichen Boot: Tom Rüegges emotionaler Sieg in der Super League Die Seglervereinigung Kreuzlingen gewinnt nach einer Aufholjagd in Versoix zum dritten Mal die Schweizer Klubmeisterschaft. Für den Thurgauer Skipper und Olympioniken Tom Rüegge ist es ein ganz besonderer Triumph. Matthias Hafen 05.10.2022, 04.45 Uhr

Die Kreuzlinger Crew (von links: Tom Rüegge, Michael Herrmann, Pablo Rüegge und verdeckt Martin Hagen) liess die Schweizer Konkurrenz in dieser Saison hinter sich. Gwidon Libera/Swiss Sailing League

Nach 2019 und 2020 steht die Crew der SV Kreuzlingen in der Swiss Sailing Super League wieder zuoberst auf dem Podest. Und diesmal gehörten gleich zwei Rüegges zum Siegerteam. Nebst Skipper und Olympionike Tom Rüegge segelte am vierten und letzten Act in Versoix auch dessen Sohn Pablo mit. Pablo Rüegge und Linus Abicht sind zwei Junioren des Kreuzlinger Vereins, die 2022 in der Super League zum Einsatz kamen. Abicht beim dritten Act in Neuchâtel, Pablo Rüegge in Neuchâtel und eben auch am vergangenen Wochenende bei der finalen Entscheidung in Versoix.

Dritter Platz reicht für den Gesamtsieg

In der Besetzung Tom Rüegge, Martin Hagen, Michael Herrmann und Pablo Rüegge startete die Seglervereinigung Kreuzlingen nach verpatztem Auftakt zur Aufholjagd. «Unser Glück war, dass wegen der extrem schwierigen Bedingungen auf dem Genfersee alle Konkurrenten Abschiffer drinhatten», sagt Tom Rüegge. «Und weil wir schon angezählt waren, gingen wir den Rest des Wettkampfs aggressiver an.» Es nützte. Hagen, Herrmann und die Rüegges arbeiteten sich in insgesamt 42 Rennen auf den dritten Rang empor hinter dem siegreichen Regattaclub Oberhofen und den Lokalmatadoren des Club Nautique de Versoix.

Die Kreuzlinger (vorne) hatten auf dem Genfersee mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Gwidon Libera/Swiss Sailing League

Der dritte Schlussrang reichte den Kreuzlingern zum Gewinn der Super League, der Schweizer Klubmeisterschaft 2022, vor dem Team Thunersee Yachtclub und dem Titelverteidiger Regattaclub Bodensee St.Gallen. Dies, weil die Thurgauer schon in den drei Acts zuvor in Neuchâtel (1.), Kreuzlingen (3.) und Luzern (2.) starke Resultate geliefert hatten. «In diesem Jahr war es die Konstanz, die zählte», fasst Tom Rüegge die Saison zusammen.

«Das macht mich als Vater stolz und zufrieden»

Für den Olympiateilnehmer von 2000 in Sydney ist der jüngste Triumph ein ganz emotionaler. «Das Ziel unseres Vereins ist es, vermehrt auch die Junioren in der Super League einzusetzen», so Tom Rüegge. Dass er dadurch nun mit seinem Sohn solche Erfolge feiern könne, sei einfach wunderschön. «Es macht mich als Vater stolz und zufrieden.»

Die Crew der SV Kreuzlingen harmonierte in der Super League auch mit den eingebundenen Junioren. Gwidon Libera/Swiss Sailing League

Als Sieger der Swiss Sailing Super League ist die SV Kreuzlingen wie der Zweit- und Drittplatzierte aus der Schweiz für die Champions League 2023 qualifiziert. Wann und wo die Ausscheidungsrunden und der anschliessende Finalanlass stattfinden wird, soll im November entschieden werden. Bei ihrer vorletzten Teilnahme in der Königsklasse waren die Thurgauer Dritte geworden, bei der letzten Zweite.

Swiss Sailing Super League. Versoix (Genfersee). Act 4/4: 1. RC Oberhofen (Stefan Seger) 46 Punkte. 2. CN Versoix (Romain Defferrard) 57. 3. SV Kreuzlingen (Tom Rüegge) 61. 4. Thunersee-YC (Yves Mermod) 67. 5. YC Bielersee (Damian Suri) 75. 6. SC Cham (Philippe Erni) 76. 7. CV Neuchâtel (Lorenz Mueller) 79. 8. BT La Neuveville (David Biedermann) 80. 9. RC Bodensee (Julian Flessati) 80. 10. SN Genève (Guillaume Girod) 81. 11. SC Enge Zürich (Christian Sprecher) 85. 12. Zürcher YC (Lukas Looser) 96.

Gesamt-Schlussklassement: 1. Kreuzlingen 9 Punkte. 2. Thunersee 13. 3. Bodensee (Titelverteidiger) 18. 4. Oberhofen 22. 5. Bielersee 27. 6. Neuchâtel 27. 7. Versoix 28. 8. Enge Zürich 30. 9. Cham 31. 10. Genève 34. 11. La Neuveville 34. 12. Zürcher YC 39.