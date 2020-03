Seelsorge am Telefon: Weinfelder Pfarrerin kümmert sich um Senioren Die Evangelische Kirchgemeinde Weinfelden will die Senioren vor Einsamkeit bewahren und Hilfe im Alltag bieten. Chiara Arba 19.03.2020, 04.30 Uhr

Pfarrerin Esther Baumgartner will auch in schweren Zeiten für die Menschen da sein. (Bild: Mario Testa¼

«Das Geläut der Kirchenglocken könnte uns alle daran erinnern, innezuhalten und füreinander zu beten.» Pfarrerin Esther Baumgartner weiss, dass die Zeiten in der Corona-Krise die Menschen beschäftigt. Gerade Seniorinnen und Senioren, für die Baumgartner innerhalb der evangelischen Kirche Weinfelden verantwortlich ist, bräuchten nun besondere oder intensivere Unterstützung - auch im Alltag.

Gerade weil die Risikogruppe der Personen über 65 Jahre zu Hause bleiben muss, sei jede Form von Hilfe nötig. Diese Hilfe wollen auch die Kirchgemeinden leisten. Derzeit besteht die Hauptaufgabe der Pfarrerin darin, Briefe an die Senioren zu schicken, in denen über die Hilfsangebote informiert wird. «Einige habe ich auch angerufen, weil ich wusste, dass sie Hilfe gebrauchen können», sagt Esther Baumgartner.

Hilfsprogramm für die Senioren

Die Pfarrerin erzählt, dass sich die Kirchgemeinde tatkräftig für die älteren Menschen engagiert. Beispielsweise bietet sie Hilfe beim Einkaufen an. «Diese Idee hatte unser Jugendarbeiter Andi Battaglia», sagt sie. Für die Risikogruppe ist es gefährlich selbst einkaufen zu gehen. Genau hier wolle die Kirche ihre Mitglieder unterstützen. Sie sagt:

«Der erledigte Einkauf wird dann natürlich kontaktlos übergeben. Indem er vor die Tür gestellt oder im Briefkasten deponiert wird.»

Gebraucht wurde das Angebot bisher kaum. Bis jetzt haben sich nur gerade drei Personen bei Baumgartner gemeldet. «Ich denke, es ist fast noch zu früh, um zu urteilen, ob das Hilfsangebot Früchte trägt», sagt sie. Die meisten Senioren, die sie kennt, würden ihre Einkäufe noch selbst erledigen.

Seelsorge vermehrt am Telefon

Dies ist aber nicht die einzige Unterstützung, die Esther Baumgartner bieten will. Normalerweise besucht sie mit ihrem Velo regelmässig die Mitglieder, was ihr aber jetzt nicht mehr möglich ist. Damit sie trotzdem mit den Senioren in Kontakt bleiben kann, bieten Baumgartner und ihre Pfarrkollegen Daniel Bühler und Richard Häberlin nun telefonische Seelsorge an.

Bis jetzt seien die Senioren noch nicht völlig vereinsamt oder leben isoliert, auch wenn der soziale Kontakt immer weniger werde.

«Die Einsamkeit und das Alleinsein sind sich viele gewohnt. Es gehörte auch vor dem Ausbruch des Virus zu ihrem Leben.»

Gravierend für die älteren Menschen sei aber doch, dass auch die Veranstaltungen wie Gottesdienste in der Kirche oder in Altersheimen abgesagt sind. Wie sehr dieser Umstand den älteren Personen schadet, werde sich noch zeigen.

Besorgt ist sie persönlich wegen der Beerdigungen. «Bestattungen finden nur noch im engsten Familienkreis und im Freien statt – und das mit maximal zehn Personen.» Das sei eine sehr schwierige Situation für alle Beteiligten. «Viele Betroffene müssen alleine trauern und da möchte ich gerne Unterstützung leisten, in dem ich zumindest telefonisch für sie da bin.»

Die Kirchengemeinden halten zusammen

Baumgartner gibt zu bedenken, dass in solch schwierigen Zeiten der Zusammenhalt und die Solidarität wichtig seien. Nicht nur unter den Menschen, sondern auch unter den Organisationen. «Wir arbeiten mit den anderen Weinfelder Kirchen zusammen, um die Menschen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.»

Glücklicherweise sei der Zusammenhalt unter den Kirchgemeinden in Weinfelden schon immer sehr gut. Esther Baumgartner sagt: «Ich habe täglich mit Problemen anderer zu tun, das gehört zu meinem Beruf.» Sie versuche dabei nicht das Gefühl zu bekommen, jedem helfen zu müssen. «Der Glaube hilft mir oft und es reicht manchmal schon, wenn ich für jemanden bete.»