Schwieriger Start für die neuen Leiter der Jugendherberge in Romanshorn: Es kommen wegen der Coronakrise 95 Prozent weniger Gäste als sonst Arlinda und Gabrielli Ramaj haben den Optimismus trotzdem nicht verloren. «Wir sind bereit.» Sie hoffen, die Umsatzeinbussen mit dem Sommergeschäft zumindest teilweise wettmachen zu können. 28.04.2020, 11.37 Uhr

Arlinda und Gabrielli Ramaj mit ihren Kindern und Stadtpräsident Roger Martin (links) (Bild: PD)

(red) Das hatten sich Arlinda und Gabrielli Ramaj anders vorgestellt, als sie per 1. April die Leitung der von der Stadt Romanshorn geführten Jugendherberge übernahmen. Zwei Wochen zuvor hatte der Bundesrat den nationalen Lockdown mit massiven Auswirkungen auch auf den Saisonstart am 20. März verfügt. Zwar darf die Hotellerie weiter arbeiten, doch brachen die Buchungen dramatisch ein. Zählte der Betrieb 2019 bis Ende April rund 700 Übernachtungen, sind es heute rund 35: ein Rückgang um über 95 Prozent. Und dabei gab Ende des letzten Jahres so viele Vorreservationen wie noch nie.