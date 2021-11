Nussbaum gibt Fabrik in Kesswil auf – 35 Arbeitsplätze betroffen

Schwierige Marktlage «Wir bedauern das»: Letzter Schweizer Alu-Tubenhersteller schliesst die Tore – die Fabrik in Kesswil wird verkauft Die Nussbaum-Gruppe zieht sich aus dem Tuben-Geschäft zurück. Grund dafür ist die schwierige Marktlage. Betroffen sind 35 Angestellte im Werk Kesswil. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 04.11.2021, 17.55 Uhr

Die Nussbaum-Gruppe gibt das Werk Kesswil auf. Bild: Tobias Garcia

«Das Management bedauert, dass mit diesem Schritt der letzte Schweizer Alu-Tubenhersteller die Tore schliesst.» Dies schreibt die Nussbaum-Gruppe am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Firma zieht sich aus dem Tuben-Geschäft zurück; betroffen ist das Werk in Kesswil, dort arbeiten 35 Angestellte. Im Schreiben heisst es weiter: