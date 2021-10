Jörg Heierli hat ein Buch über sein Afrika-Abenteuer geschrieben

SCHWEIZERSHOLZ «Ich bin und bleibe ein Abenteurer»: Jörg Heierli sucht Herausforderungen, vor denen andere Leute zurückschrecken Jörg Heierli wollte ganz Afrika mit dem Velo umrunden. Zur Hälfte ist ihm das auch bereits gelungen. Über seine Erlebnisse hat er ein Buch geschrieben, das im Frühjahr 2022 auf den Markt kommen wird. Georg Stelzner 15.10.2021, 17.00 Uhr

Sichtlich gut gelaunt, zeigt Jörg Heierli das Manuskript für sein Buch. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 7. Oktober 2021)

Er ist auf halbem Weg gestoppt worden, darf sich angesichts der beeindruckenden Willensleistung aber dennoch als Sieger fühlen: Jörg Heierli wollte mit dem Velo den afrikanischen Kontinent umrunden, musste aber in Südafrika wegen der Coronapandemie die Segel streichen. Rückblickend sagt Heierli:

«Es hat mich lange gewurmt, dass ich die Fahrt abbrechen musste. Das war kein schöner Moment.»

Am Ende hatte er sogar noch Glück. Im letzten Moment konnte er einen Rückflug in die Schweiz ergattern.

Das war im März 2020. Die anfängliche Euphorie, wieder gesund in der Heimat angekommen zu sein, verflog schnell. Nach zwei Tagen habe ihn der Alltag, dem er mit seiner Reise eigentlich entfliehen wollte, bereits wieder eingeholt, erzählt Heierli. Die Unmöglichkeit, wegen des wochenlangen Lockdowns die gewohnten sozialen Kontakte zu pflegen, habe ihm zugesetzt, gesteht er. Die vielen auf der Reise geknüpften Kontakte hält Heierli bis heute aufrecht. Selbst dauerhafte Freundschaften seien entstanden, stellt der 30-Jährige erfreut fest.

Die vollständige Umrundung bleibt ein Ziel

Eine ruhige Kugel schiebt Heierli nach seiner Rückkehr nicht. Im Gegenteil. Erholt von den Strapazen der Velotour, bereitet er sich mit der ihm eigenen Akribie auf die Berufsprüfung als Chef-Bäcker mit eidgenössischem Fachausweis vor. Im Jahr 2023 soll es so weit sein. Derzeit übt er den Beruf in der Bäckerei-Konditorei Bürgin in Kreuzlingen aus. 2024 möchte er dann vollenden, was ihm höhere Gewalt so unverhofft verwehrt hat. Heierli betont aber:

«Das Ziel, Afrika ganz zu umrunden, habe ich nach wie vor.»

Somit warten auf ihn nochmals etwas über 20'000 Kilometer.

Die Zeit seit der Rückkehr in die Schweiz hat Heierli nicht nur genutzt, um in der beruflichen Karriere voranzukommen. Während eineinhalb Jahren hat er sich auch schriftstellerisch betätigt und seine Erlebnisse auf dem ersten Teil der Afrika-Umrundung niedergeschrieben. Das Werk heisst «Irgendwo in Afrika. Geschichten eines Abenteurers, der auszog, das wahre Afrika kennenzulernen». Es wird, illustriert von 30 bis 40 eigenen Fotografien sowie Landkarten, die zur geografischen Orientierung dienen, nächstes Jahr im Verlag Schweizer Literaturgesellschaft in Zug erscheinen.

Mit Voicerekorder und Videokamera unterwegs

Für den Druck und das Marketing kommt der Verlag auf, der Autor hat die Produktion des Buchs zu finanzieren. Heierli ist froh, dass ihm der Verein Kulthurpool Region Aach-Sitter-Thur finanziell unter die Arme greift, und auch das Fachgeschäft Velo Krapf in Bischofszell gehört zu seinen Unterstützern.

Der Aufbau des Buchs ist chronologisch, unterteilt ist es nach Geschichten und Ländern. Jedes der 90 Kapitel beinhaltet eine spezifische Hauptgeschichte, um die sich weitere Episoden gruppieren. Laut Heierli muss das Buch nicht zwingend durchgehend von vorne bis hinten gelesen werden. Man könne auch einzelne Kapitel herauspicken. Seine Eindrücke und Beobachtungen hat Heierli auf einem Voicerekorder aufgezeichnet und mit einer Videokamera festgehalten.

Vorurteile ausräumen, neue Facetten aufzeigen

Auf seiner Tour bis ans Kap der Guten Hoffnung hat Heierli natürlich sehr viel gesehen und erlebt, und so sagt er denn auch: «Ich hätte wahrscheinlich dreimal so viel schreiben können.» Die Gefahr, sich in Details zu verlieren, sei gross gewesen. Als wichtigstes Kriterium habe er das Interesse der Leserinnen und Leser betrachtet.

«Die Lektüre soll nie langweilig, sondern durchgehend spannend sein», erklärt er die Auswahl der Geschichten. Beim Schreiben habe er vieles ein zweites Mal erlebt, plötzlich habe sich die Erinnerung an längst vergessene Dinge wieder eingestellt. Heierli hat sich nicht gescheut, auch brisante Themen wie die Armut aufzugreifen. Weiter sagt er über sein Buch:

«Es war mir zudem ein Anliegen, Vorurteile über Afrika auszuräumen, ohne dabei in einen belehrenden Ton zu verfallen.»

Heierli will den Blick auch auf Facetten richten, die nichts mit Terrorismus, Hunger und Safari zu tun haben. Und so legt er auf die Feststellung Wert, dass sein Buch nicht als Reiseführer verstanden werden dürfe. Nichtsdestotrotz enthalte es aber viele interessante und nützliche Tipps und Tricks für Afrika-Reisende.

Auftritt im Kradolfer Kirchenzentrum Steinacker

Die auf dem ersten Teil seiner Afrikareise gemachten Erfahrungen möchte Heierli nicht nur in Buchform verwerten. Geplant sind auch Multivisions-Shows. Eine erste öffentliche Veranstaltung ist bereits fixiert: Am Freitag, 22. April 2022, wird der Schweizersholzer im Kirchenzentrum Steinacker in Kradolf ab 20 Uhr von seinem Abenteuer berichten. Gut stehen die Chancen auch für eine Veranstaltung in Bischofszell.

Auch wenn Heierli betont, kein «Profi-Abenteurer» werden zu wollen, so geistern in seinem Kopf doch bereits Ideen für neue Projekte herum. Eine Fahrt mit Schlittenhunden durch Kanada? Eine Expedition auf der Seidenstrasse bis nach Nepal? Ein Ritt auf dem Pferd durch Patagonien? Man darf gespannt sein, gehört das Streben nach aussergewöhnlichen Erfahrungen doch gewissermassen zu Jörg Heierlis DNA.

Weitere Informationen über Jörg Heierli und sein Veloabenteuer im Internet: www.irgrendwoinafrika.ch