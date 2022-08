Schweizer Cup «Das Spiel des Lebens für uns alle»: FC-Bischofszell-Trainer hat Ideen, wie er den FC Aarau zu Fall bringen will Das ganz grosse Los hat der FC Bischofszell nicht gezogen. Aber mit dem FC Aarau gastiert am Samstag um 17.15 Uhr ein Klub mit Historie auf dem Bruggfeld. Für Bischofszells Trainer Uwe Beran wird der Cup-Knaller schon hektisch beginnen. Er ist am Samstagmittag noch mit dem FC Wil im Einsatz. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 19.08.2022, 18.07 Uhr

Abschlusstraining im Regen: Trainer Uwe Beran (Mitte, mit Ball) schwört seine Mannschaft auf das Cupspiel gegen den FC Aarau ein. Bild: Mario Gaccioli

Für das Spiel der ersten Hauptrunde im Schweizer Cup gegen den Challenge-League-Vertreter Aarau erhoffen sich die 2.-Liga-Amateurkicker aus dem Thurgau 1000 Zuschauer – und dass der Regen das Fussballfest nicht zunichtemacht. Ein nasser Platz wäre allerdings kein Nachteil für den Aussenseiter FC Bischofszell. Trainer Uwe Beran sagt:

«Meine Mannschaft kennt jeden Zentimeter des Rasens, weiss genau, wo der Boden tief ist.»

Und die Bischofszeller sind gegen Aarau motiviert bis in die Haarspitzen. «Es ist für uns das Spiel des Lebens», sagt Beran. Der Trainer feilt schon seit Wochen an der Taktik. «Wenn der Gegner so viel besser ist als unsere üblichen Kontrahenten, müssen wir zwangsläufig die Defensive stärken.» Bischofszell wird Aarau also eher 1:0 besiegen als 4:3.

Auf einen Überraschungseffekt zählt Beran nicht. Dafür seien die vier Ligen Unterschiede zu gross. Bischofszells Trainer sagt:

«Wir müssen mit unserer Gegenwehr ein Zeichen setzen.»

Und Beran hat auch Sorgen. Mit Pascal Alder und Lenny Wulf fehlen ihm zwei Stützen in der Abwehr. Beide fallen mit einem Kreuzbandriss aus. Zudem hat sich Stürmer Thilo Knellwolf Rippen gebrochen.

Aaraus jüngste Geschichte gibt Bischofszell Mut

Seinen Spielern Mut machen, ist die oberste Devise von Uwe Beran und dem Trainerstab. Zuversicht gibt ihnen der Teamgeist. Beran sagt: «Wir sind eine wahnsinnig eingeschworene Truppe.» Mut könnte dem grossen Aussenseiter aber auch der Gegner machen. Denn obwohl der FC Aarau seit der Gründung 1902 dreimal Meister geworden ist (1912, 1914 und 1993) und 1985 auch schon den Schweizer Cup gewonnen hat, sind die grossen Erfolge schon eine ganze Weile her. Kommt dazu: In jüngster Vergangenheit fielen die Aargauer primär damit auf, wichtige Spiele zu vergeigen. Gleich zweimal wurde der sicher geglaubte Wiederaufstieg in die Super League verspielt.

Uwe Beran trainiert nebst den Amateuren des FC Bischofszell noch das U16-Leistungskader des FC Wil. Als Spieler war der 32-jährige Deutsche als Junior beim VfB Stuttgart engagiert und später als Profi beim SSV Ulm. Bild: Mario Gaccioli

Allerdings bringt der Gast über 300 eigene Fans mit aufs Bruggfeld, kann also auch auf eine grosse Unterstützung zählen. «Mir ist schon klar, dass wir ein doppeltes Wunder brauchen», sagt Bischofszells Trainer Beran, der einst Junior beim VfB Stuttgart war. Und er befand sich in Deutschland selber mal auf der Seite des FC Aarau, sagt: «Als Spieler beim SSV Ulm mag ich mich an Pokalspiele in der Provinz erinnern, in denen wir den Gegner auf die leichte Schulter nahmen. Das wurden dann ganz schwierige Partien.»

Beran ist überzeugt, «dass in Bischofszell schon alle Dämme brechen, wenn es ein knappes Resultat wird». Als Faustregel galt einst: Zwei Tore Unterschied pro Liga Differenz sind in Ordnung. «Mit einem 0:8 wäre ich aber nicht zufrieden», so Beran.

Am Samstagmittag noch in Kriens im Einsatz

Der Trainer des FC Bischofszell hält nichts von einer speziellen Cup-Vorbereitung. Der 32-jährige Deutsche, der seit Jahren im Thurgau wohnt, sagt:

«Das bringt dich nur aus dem Takt. Wenn ein Spieler vor dem Spiel jeweils eine Cola trinkt, soll er das auch jetzt tun.»

Es reiche schon, wenn der Samstagmorgen für den Trainer ein spezieller werden wird – und ein hektischer obendrein. Beran trainiert nebst dem FC Bischofszell auch noch die U16 des FC Wil (Future Champs Ostschweiz). Mit dieser gastiert er diesen Samstag um 12 Uhr beim SC Kriens. «Ich wollte das Spiel verschieben, aber es ging nicht.» Und so könnte Beran einer der Letzten sein, der fürs Cupspiel nach Bischofszell anreist.

