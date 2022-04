Ein Monat voller Bewegung: Amlikon und Birwinken bitten zum Tanz

«Schweiz.bewegt» Gemeinsame Bewegung: Amlikon-Bissegg und Birwinken bitten zum Tanz Im Mai findet wieder die landesweite Aktion «Schweiz.bewegt» statt. Für dieses Jahr haben die Gemeinderäte von Amlikon-Bissegg und Birwinken beschlossen, gemeinsam anzutreten. Statt eines Gemeindeduells soll es ein Gemeindeduett werden. Mario Testa 22.04.2022, 04.05 Uhr

Die Gemeinderäte Beat Buchmann (Amlikon-Bissegg) und Peter Brühlmann (Birwinken) hoffen auf viele Teilnehmer am gemeinsamen Tanz auf dem Stelzenhof am 15. Mai. Bild: Mario Testa

Der Monat Mai steht dieses Jahr wieder ganz im Zeichen der Bewegung. An der Aktion «Schweiz.bewegt» beteiligen sich im Thurgau wieder mehr Gemeinden als noch in den beiden Vorjahren. Aus der Region sind Weinfelden, Märstetten, Berg, Birwinken und Amlikon-Bissegg dabei. Anstatt eines Gemeindeduells wollen letztere beiden jedoch ein Gemeindeduett zelebrieren. «Unser Thema ist Natur und Bewegung, da passt der Duell-Gedanke einfach nicht», sagt Peter Brühlmann, Gemeinderat von Birwinken.

Es habe sich ergeben, dass er Beat Buchmann anlässlich eines Strategieseminars getroffen habe und sich mit ihm über «Schweiz.bewegt» unterhalten habe, sagt Brühlmann.

«Da sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten doch gemeinsam teilnehmen. Unsere beiden Gemeinden sind etwa gleich gross.»

Die Gemeinde Birwinken ist schon seit vielen Jahren regelmässig mit von der Partie bei «Schweiz.bewegt», für die Gemeinde Amlikon-Bissegg ist es die vierte Teilnahme. «Wir machen alle zwei Jahre mit, in den Jahren dazwischen organisieren wir jeweils einen Clean-up-Day», sagt Beat Buchmann, Gemeinderat von Amlikon-Bissegg.

Höhepunkt am 15. Mai

Beide Gemeinden haben nun für sich ein Programm zusammengestellt. In Birwinken stehen über 60 Aktivitäten auf der Liste, welche im Mai absolviert werden können. In Amlikon-Bissegg sind es rund die Hälfte. «Die Idee ist aber, dass unsere Einwohner auch am Programm von Birwinken teilnehmen können und umgekehrt», sagt Beat Buchmann.

Die Programme bei «Schweiz.bewegt» sind vielfältig. Hier absolvieren Kinder einen Parcours in Kreuzlingen. Bild: Reto Martin (2017)

Zu den Höhepunkten des Programms in Birwinken zählt Peter Brühlmann eine Mountainbike-Tour mit Weltmeister Ralph Näf, ein Holzertag im Wald oder die Biodiversitätswanderung «De Bömm noh» mit Biobauer Ueli Glauser. Bei all den Anlässen sammeln die Teilnehmenden Bewegungsminuten für ihre Gemeinde.

«Diese Bewegungsminuten-Sammlung ist okay, aber sie steht für uns nicht im Mittelpunkt.»

Ein Anlass steht auf beiden Listen. Der Besuch des Maitanz auf dem Stelzenhof am 15. Mai. «Wir werden von Märstetten auf den Stelzenhof wandern», sagt Beat Buchmann. «Wir reisen mit den Velos an», sagt Peter Brühlmann und posiert für das Bild mit seinem Gemeinderatskollegen auf der Tanzfläche. «Das Wichtigste bei unserem Programm im Mai ist die Freude an Bewegung, Begegnung und der Natur.»

Weinfelden bewegt sich In der Stadt Weinfelden bieten Sportvereine und Organisationen insgesamt 30 Aktivitäten im Rahmen von «schweiz.bewegt» an. Die Hälfte davon sind Badminton-Trainings. Als Dauer-Event stellt Floorball Thurgau auf dem roten Platz des Thomas-Bornhauser-Schulhauses ein Street Floorball Feld auf, das nach Schulschluss um 16.30 allen Interessierten zur Benützung frei steht. Dazu können Weinfelderinnen und Weinfelder – wie die Einwohner aller teilnehmenden Gemeinden – auch individuell Bewegungsminuten sammeln, wenn sie in der App von «schweiz.bewegt» ihre sportlichen Aktivitäten eintragen.

