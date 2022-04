Sommeri Schwarz statt rot Die Gemeinde Sommeri schliesst die Jahresrechnung 2021 mit einem Plus von rund 30'000 Franken ab. Manuel Nagel 21.04.2022, 11.30 Uhr

Die Dorfeinfahrt von Sommeri von Amriswil her. Bild: Ralph Ribi

Die Jahresrechnung 2021 schliesst in der Erfolgsrechnung mit einem Gesamtaufwand von 1'600'407 Franken und einem Gesamtertrag von 1'630'430 Franken. Anstelle des budgetierten Verlustes von 79'842 Franken bleibt nun unter dem Strich sogar ein Plus von 30'023 Franken in der Gemeindekasse von Sommeri.