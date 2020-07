Interview «Schulweg ist so nicht zumutbar»: Weshalb sich ein Arboner für die Sicherheit beim Schulhaus Seegarten einsetzt Ein Gutachten der Beratungsstelle für Unfallverhütung rät von einer Ampel beim Schulhaus Seegarten in Arbon ab. Für Andreas Blumer ist die aktuelle Mittelinsel nicht genug. Er sieht die Grundrechte von Eltern und Schülern verletzt. Alessa Sprinz 25.07.2020, 04.30 Uhr

Hier kommen täglich 10'000 Fahrzeuge vorbei. Bild: Reto Martin (23. Juli 2020)

Andreas Blumer, Sie und die 100 Unterzeichner ihrer Petition fordern, dass der Schulweg zum Schulhaus Seegarten sicherer wird. Das vom Kanton in Auftrag gegebene Gutachten rät von einer Ampel ab. Was sagen Sie dazu?

Andreas Blumer: Die Kinder sind aufgrund ihrer Entwicklung mit derartig komplexen Verkehrssituationen grundsätzlich überfordert. Sie haben jedoch aufgrund ihres Rechtes auf unentgeltlichen Grundschulunterricht nach Artikel 19 der Bundesverfassung auch ein Anrecht auf einen zumutbaren Schulweg.

Ist er das im konkreten Fall nicht?

Für die jüngeren Kinder beurteile ich nach dem Gesagten den Schulweg als nicht zumutbar, womit diese Kinder beziehungsweise deren Eltern in ihrem Grundrecht verletzt sind. Diese, auch von der Beratungsstelle für Unfallverhütung im Gutachten bestätigte Tatsache wurde in der Medienmitteilung der Stadt von Ende Juni nicht erwähnt, dies ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt.

Wie geht es jetzt weiter?

Als weitere Schritte wäre eine gerichtliche Beurteilung denkbar, wir fordern jedoch auch, dass der Kanton seine Verantwortung wahrnimmt, denn für sichere Schulwege zu sorgen, ist Aufgabe des Gemeinwesens und nicht der Eltern.

Was bringt das Gutachten?

Das BFU-Gutachten ist ein wichtiger Schritt und eine gute Ausgangslage, was die Sicherheit des Übergangs an der Romanshornerstrasse betrifft. Es zeigt auch, dass die Primarschulbehörde das Thema schon immer ernstgenommen hat und an diesem Thema dran ist. Ich möchte mich nun gerne dafür einsetzen, dass der Kanton davon überzeugt werden kann, dass eine Strassenmarkierung «Achtung Schulkinder» eine zusätzliche Sicherheit bringen kann.

Andreas Blumer, Initiant der Petition Bild: PD

Die Kinder sollen begleitet werden. Ist das kein Weg für Sie?

Eine gerichtliche Beurteilung wäre eine Möglichkeit, eine Option. Dass Kinder von den Eltern begleitet werden sollen, ist natürlich richtig und wichtig, es darf jedoch nicht vergessen werden, dass der Staat für zumutbare Schulwege verantwortlich ist, und nicht die Eltern. Ich werde im September für die Schulbehörde kandidieren und mich gerne dort, nebst vielen anderen Dingen, für die Sicherheit der Schulwege einsetzen.

Es gibt heute einen Fussgängerstreifen mit Mittelinsel. Trotzdem beurteilen Sie die Situation als gefährlich. Warum?

Die Romanshornerstrasse ist mit über 10'000 Fahrzeugen pro Tag sehr stark befahren, was insbesondere für die jüngeren Kinder, also Kindergärtler und Unterstufenschüler, eine Gefahr darstellt. Darum verlangen ich und die 100 Unterzeichner der Petition, dass die Schule oder der Kanton für mehr Sicherheit sorgt.

Sind Sie unzufrieden damit, wie es aktuell in Arbon läuft?

Ich bin überhaupt nicht unzufrieden mit Arbon, ich bin einfach ein Mensch, der sich gerne für die Allgemeinheit einsetzen möchte und Dinge aufs Tapet bringen, die aus meiner – und aus der Sicht vieler anderer auch– wichtig sind und mir am Herzen liegen. Die Sicherheit der Schulkinder auf dem Schulweg ist ein solches Anliegen, das mir am Herzen liegt. Die Schwächsten in unserer Gesellschaft haben es verdient, dass wir uns für sie einsetzen und für eine sichere Infrastruktur sorgen.

Sie sind auch Initiant der Petition zum Erhalt der «Wunderbar». Ist das Zufall?

Ich möchte auf keinen Fall als unzufriedener Bürger verstanden werden, vielmehr als jemand, der sich für die Gesellschaft einsetzen möchte. Gegen den Abbruch der «Wunderbar» setze ich mich ein, weil auch hier die Öffentlichkeit betroffen ist. Das Profitstreben einiger weniger steht dem Interesse der Bevölkerung, am See ein schönes Gartenrestaurant zu haben, entgegen.