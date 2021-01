Schulwahlen Für alle Sitze Kandidaten gefunden, in zwei Gemeinden der Region Kreuzlingen gibt es Kampfwahlen In Münsterlingen, Altnau, Bottighofen, Oberhofen-Lengwil und Güttingen finden am 7. März Gesamterneuerungswahlen für die Schulbehörden statt. Urs Brüschweiler 19.01.2021, 16.50 Uhr

Das Primarschulhaus in Bottighofen. Bild: Nana Do Carmo (Bottighofen, 7.3.2012)

Einige Schulgemeinden in der Region Kreuzlingen haben die Gesamterneuerungswahlen für die kommende Legislaturperiode vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2025 bereits im alten Jahr erledigt. Am 7. März stehen sie aber in den Primarschulen Münsterlingen, Altnau, Güttingen, Bottighofen und Oberhofen-Lengwil sowie in der Sekundarschule Altnau noch an. In allen Gemeinden konnten genug Kandidaten für die Behörden gefunden werden, in zwei sogar mehr. Dort kommt es nun zu Kampfwahlen.