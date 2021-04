Schulversammlung Abstimmungsdrama mit einer Stimme Unterschied: Die Kemmentaler Schulbürger sagen Nein zum Erweiterungsbau in Alterswilen Die knappste aller Mehrheiten der Stimmberechtigten fand den 5-Millionenkredit zu teuer. Die Behörde kämpfte vergebens für das Projekt. Jetzt muss sie über die Bücher und einen Plan B finden, damit die wachsende Schülerschaft nicht «unter den Bäumen» unterrichtet werden muss. Urs Brüschweiler 30.04.2021, 10.27 Uhr

Der geplante Erweiterungsbau (Gebäude ganz oben auf dem Modell) wird nicht realisiert. Bild: Urs Brüschweiler

«Endlich ist die Halle wieder mal voll». Schulpräsidentin Isabelle Wepfer war zunächst erfreut über die hohe Zahl von 125 Stimmberechtigten, welche die Rechnungsversammlung der VSG Kemmental am Donnerstagabend im Mehrzwecksaal in Alterswilen besuchten. Wichtigstes Traktandum war der Planungs- und Baukredit von fünf Millionen Franken für einen Erweiterungsbau auf dem Schulgelände in Alterswilen.