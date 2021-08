Schule Kreuzlingen: Bereit für den Schulstart

Schulstart Die Sommerferien sind vorbei: Die Schule Kreuzlingen hat viel gebaut und neue Angebote für den bestmöglichen Unterricht Um allen Kindern für den Eintritt in die Volksschule so gute Bedingungen wie möglich zu schaffen, hat sich die Primarschule einiges überlegt. Vorgestellt hat sich auch der neue Schulleiter im «Bernegg», Viktor Gruber. Urs Brüschweiler 18.08.2021, 16.33 Uhr

Das Schulberaterteam Stephan Hugentobler, Ulrike Wolf und Julia Schmid-Bodenmann und der neue Schulleiter im «Bernegg» Viktor Gruber (hinten). Bild: Urs Brüschweiler

«Nach den Ferien sind die Kreuzlinger Schulhäuser wieder bevölkert.» Das sei immer schön mitanzusehen, sagt Seraina Perini. Zum Schulstart lud die Schulpräsidentin zu einer Medieninformation, um über Neuerungen und Wissenswertes zu berichten. 1897 Schülerinnen und Schüler besuchten derzeit die sieben Kreuzlinger Schulzentren. Dabei seien 180 neue Kindergärtler, 140 frischgebackene Erstklässler und 180 Schüler, welche in die Sekundarschule übergetreten sind. Erfreulich sei, dass für sie genügend Lehrpersonen bereitstehen. Die Schulpräsidentin betont:

«Wir konnten alle Stellen besetzen.»

Hygienemassnahmen werden hochgehalten

Die Kreuzlinger Schulpräsidentin Seraina Perini. Bild: Donato Caspari

Der Unterricht finde überall nach dem regulären Stundenplan statt. Gegen die Pandemie setze man nach wie vor auf die Hygienemassnahmen, wie regelmässiges Lüften und desinfizieren, eine Maskenpflicht für Externe in öffentlichen Räumen oder den Einsatz von CO 2 -Messgeräten in den Schulzimmern.

«Die Lehrpersonen schauen auf häufiges Händewaschen und es gibt kein Händeschütteln.»

Im Sommer wurde viel gebaut

Der Anstieg der Schülerzahlen fordere die Verantwortlichen heraus, erzählt Seraina Perini. «Wir haben im Sommer viel gebaut», betont sie. Die vom Souverän im vergangenen November bewilligte Erweiterung des Kindergartens Freieweg konnte aber leider noch nicht abgeschlossen werden, er sei noch nicht bezugsbereit. Dafür habe man beim Schulzentrum Remisberg ein Container-Provisorium in Betrieb genommen, zur Entlastung des Doppelkindergartens an der Burgstrasse. Die Schulpräsidentin fügt an:

«Wir sind nach wie vor intensiv an der Planung, um auch künftig genügeng Schulräume zur Verfügung stellen zu können.»

Neuer Schulleiter im «Bernegg» Vorgestellt hat sich auch der neue Schulleiter im Primarschulzentrum Bernegg in Emmishofen, Viktor Gruber. Auf das neue Schuljahr ersetzt er Ralph Huber, welcher als Gesamtleiter zur Heilpädagogischen Schule Mauren gewechselt hat. Gruber verriet, dass er der Liebe wegen von Mels nach Kreuzlingen gekommen sei. Er sei sich bereits seit einigen Wochen intensiv am Einarbeiten. Er wolle Bewährtes bewahren, aber auch Neues ausprobieren. Seine Aufgabe verstehe er darin, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Kinder sich gut entwickeln und ihre Chancen und Möglichkeiten nützen können. Der Schule könne er ausser mit seinen Schulleiter-Fähigkeiten auch mit seinem Informatik-Wissen weiterhelfen, erklärt Seraina Perini. (ubr)

Die Schulberatung im Fokus

Die Kreuzlinger Schulberatung ist letzten Herbst ebenfalls umgezogen, in umgebaute Räumlichkeiten im Untergeschoss des Schulpräsidiums an der Pestalozzistrasse. Es ist ein Dienst, auf den Schulpräsidentin Seraina Perini stolz ist.

«Wir sind mit unseren drei Fachpersonen in einer glücklichen Lage, gerade in der Pandemie waren diese Angebote wichtig.»

Ulrike Wolf und Stephan Hugentobler, zuständig für die Primarschule, sowie Julia Schmid-Bodenmann für die Sekundarschule, stellen ihre Arbeit vor. Sie beraten und unterstützen Kinder, Lehrpersonen und auch Eltern bei Konflikten, Ängsten, auffälligem Verhalten, schwierigen Familienverhältnissen und vielen weiteren sozialen und anderen Problemen. Sie wirkten nicht nur in Akut-Situationen, sondern auch präventiv, mit verschiedenen Aktionen und Angeboten.

«Es sind keine Schreibtischtäter, sie sind viel in den Schulhäusern präsent.»

So beschreibt es die Schulpräsidentin und betont die Niederschwelligkeit der Kontaktangebote. «Alle unsere Schüler kennen die Schulberatung und sie steht auch allen am Schulbetrieb beteiligten Personen offen. Bei Bedarf auch nur für kurze Gespräche auf Augenhöhe und natürlich immer vertraulich.»

Julia Schmid berichtet etwa von anstehenden Inputveranstaltungen für alle Lehrpersonen-Teams. Man wolle diese auf das Thema psychische Gesundheit sensibilisieren und ihnen zeigen, wie sich beispielsweise Depressionen bei Kindern manifestieren können.

Klassenassistenz im Kindergarten und «Verschnaufpause»

Die Schule Kreuzlingen hat für das neue Schuljahr auch zwei Neuerungen eingeführt. In den Kindergartenabteilungen werde nun flächendeckend eine Klassenassistenz eingesetzt, damit die Lehrperson bei Störungen des Unterrichts unterstützt werden kann. Und es gibt neu im Kindergarten so wie in den ersten und zweiten Klassen das Angebot «Verschnaufpause». Kinder, welche spezielle Betreuung brauchen, werden während maximal 12 Wochen aus dem Klassenverband herausgenommen und erhalten in dieser Zeit ein Eins-zu-Eins-Setting. So könnten sie zur Ruhe kommen und das Umfeld werde entlastet. Schulpräsidentin Seraina Perini sagt:

«Wir sind froh um diese Möglichkeiten. So schaffen wir für alle möglichst gute Bedingungen für den Eintritt in die Volksschule.»